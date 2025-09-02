На Сахалине открыли выставку о победе 1945 года над Японией

Мультимедийная выставка состоит из двух тематических комплексов и 22 разделов, а ее площадь занимает более 1,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка об освобождении Сахалина и победе над милитаристской Японией в 1945 году "Дальневосточный финал. От войны к миру" открылась в историческом парке "Россия - моя история" в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Мультимедийная выставка, созданная при поддержке Министерства просвещения РФ, правительства Сахалинской области, Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети", приуроченная к году празднованию 80-летия Великой Победы торжественно открылась 2 сентября в историческом парке "Россия - моя история". Многозальная экспозиция, построенная на соединении рассекреченных материалов, мультимедийных новинок и театральных технологиях пройдет по всей стране от Мелитополя до Якутска", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выставка состоит из двух тематических комплексов и 22 разделов, а ее общая площадь занимает более 1,2 тыс. кв. м. Посетители смогут ознакомиться с хронологией военных действий в разных тематически залах, например, "Международные конференции", "Предпосылки участия Советского Союза в войне против Японии", "Маньчжурская наступательная операция", "Десантные операции на Корейском полуострове" и других.

Кроме того, для подготовки выставки использовали рассекреченные документы по заключительному этапу Второй мировой войны, предоставленные Министерством иностранных дел РФ. Среди них - телеграммы наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, телеграммы послам в Лондон и Токио, документы о целях и задачах войны с Японией, соглашения по вопросам Дальнего Востока, акты о капитуляции Японии и другие архивные материалы.

"Особенно ценно, что сегодня, в канун завершения Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией, мы передаем знание и память новым поколениям. Через образ наших посетителей мы передаем смысл связи поколений, задач и истории", - цитирует пресс-служба директора музейного мемориального комплекса "Победа" и исторического парка "Россия - моя история" в Южно-Сахалинске Юрия Филипенко. Заместитель директора по развитию Фонда гуманитарных проектов Александр Тарасов также отметил, что проект получит продолжение. Так, в исторических парках по всей стране пройдет всероссийский тур, который охватит Новосибирск, Мелитополь, Якутск и другие города, присылающие заявки в режиме реального времени.

Уточняется, что в рамках выставки в отдельно построенном кинотеатре покажут фильм "Отряд 731", рассказывающий о биологических опытах над людьми японского спецподразделения "Отряд 731" во время Второй мировой войны. Для выставки также созданы компьютерные игры, викторины, интерактивные приложения, декорации, иммерсивные объекты. Для их реализации использованы новейшие музейные технологии, анимация, созданы зоны реконструкций, например, военный госпиталь и переход границы на Сахалине.

27-миллионный посетитель

В пресс-службе также сообщили, что парк "Россия - моя история" в Южно-Сахалинске принял 27-миллионного посетителя. Им стала супруга военнослужащего, погибшего в зоне специальной военной операции, Анна Князева. "Иван Князев, 47-летний рядовой Российской армии, пал в боях за освобождение Константиновки. После утраты мужа Анна Владимировна одна воспитывает двоих сыновей, посвящает ребят в историю нашей страны и рассказывает о подвигах русских воинов, стараясь привить детям любовь к Родине и чувство патриотизма", - рассказали ТАСС в пресс-службе проекта.

В рамках церемонии открытия выставки сыновьям семьи Князевых также вручили памятные подарки от Фонда гуманитарных проектов.

О проекте

Проект "Россия - моя история" - это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена история России. В 2017 году проект стал всероссийским. Сегодня парки открыты уже в 26 регионах страны. В них функционируют постоянные и временные выставки, проводятся обзорные и тематические экскурсии, а также мероприятия, приуроченные к праздничным датам. В 2025 году по поручению президента РФ Владимира Путина проект "Россия - моя история" стал частью нацпроекта "Молодежь и дети" федерального проекта "Мы вместе", реализация которого продлится до 2030 года.