Куратором стала учитель русского языка и литературы Любовь Овчинникова из школы №30

ПЕРМЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Первый в Приволжском федеральном округе (ПФО) литературный клуб в рамках проекта "Чтецкие программы" появился в Перми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского общества "Знание", которое совместно с Минпросвещения РФ реализует этот проект по поручению президента России.

"В Пермском крае зарегистрирован первый клуб в ПФО в рамках масштабного федерального проекта "Чтецкие программы", который реализуется по поручению президента России российским обществом "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ. По всей стране начинают открываться школьные литературные клубы. Первые из них уже зарегистрировались и в ближайшее время проведут мероприятия", - рассказали в обществе "Знание".

Отмечается, что раньше всех заявки на открытие литературных клубов подали школы из Калужской области, Пермского края и Чукотки. В Перми куратором клуба стала учитель русского языка и литературы Любовь Овчинникова из школы №30. По словам Овчинниковой, сегодня подростки читают достаточно много, но не классической литературы, а современной. "Поэтому одной из причин вступления в читательский клуб стала возможность познакомиться с качественными новинками современной литературы для подростков", - рассказала куратор пермского литературного клуба.

Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, "хорошая литература не просто развлекает, но и воспитывает, формирует личность, закладывает нравственные ориентиры". "Именно чтение стоит во главе угла в процессе воспитания думающего человека. Из читающих детей вырастают активные, целеустремленные и вдохновленные взрослые - те, кто способен мыслить критически, сопереживать и созидать. Я с радостью вижу, что у нас в крае много таких увлеченных ребят, поэтому инициатива создания литературных клубов - исключительно важная и своевременная", - добавила Кассина.

Проект "Чтецкие программы" был инициирован в 2024 году после заседания совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, где глава государства предложил возродить практику чтецких программ. По данным общества "Знание", до конца этого года в России будет открыто порядка 1 тыс. литературных клубов. В рамках встреч в клубах будут происходить как классическая работа с текстом, так и интерактивные лекции, викторины, самостоятельное творчество и кинолекции. Встречи в клубах дополнят выступления известных артистов, писателей и литературоведов.

"Знание" - крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и многое другое. С момента перезагрузки сообщество лекторов общества "Знание" объединило более 30 тыс. человек, которые провели свыше 180 тыс. лекций в 89 регионах РФ.