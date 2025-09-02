Как подчеркивает сам артист Брэндон Ховард, композиция символизирует начало новой главы в его творчестве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Американский певец Брэндон Ховард выступит на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" с композицией We are champions. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Американский певец, продюсер и наследник великой музыкальной династии Брэндон Ховард (Б. Ховард) будет покорять Международный музыкальный конкурс "Интервидение" композицией We are champions", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, музыкант является автором музыки и соавтором текста песни совместно с Этаном Кертисом, Джонни Кейсером и Робертом Заррилли.

Как подчеркивает сам артист, слова которого приводят в пресс-службе, композиция символизирует начало новой главы в его творчестве. "Это зажигательный гимн, созданный для стадионов, фестивалей и всемирного единения", - рассказал Ховард.

По его словам, фраза "мы чемпионы", которая является главным посылом песни, повторяется в припеве и является мантрой, "заряжающей силой и уверенностью".

Как рассказали в пресс-службе, сингл демонстрирует все черты авторского стиля исполнителя: "вдохновляющую энергетику прогрессивного хауса, масштабный вокал и фестивальный продакшен". "Трек воспевает стойкость, триумф и единство, вновь подтверждая статус Брэндона Ховарда как одного из ведущих голосов новой эры мировой поп-музыки", - отметили в пресс-службе.

Брэндон Ховард - американский певец, выпустивший множество синглов, которые вошли в топ авторитетных чартов, в том числе в культовый Billboard 200. В 2010 году, сотрудничая с другими артистами, он выпустил гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako. ТАСС - информационный партнер конкурса.