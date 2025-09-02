Выступление состоится в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Билеты на концерт российского певца, заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского, который состоится 3 сентября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца распроданы (ГКД), убедился корреспондент ТАСС. Об этом свидетельствует информация на сайте ГКД.

"Все билеты проданы", - говорится в сообщении.

Государственный Кремлевский дворец вмещает 6 тыс. человек.

Композиция "Третье сентября" впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году, успех песни сделал ее визитной карточкой певца. Через год она вошла в сольный альбом Шуфутинского "Гуляй, душа". Автором музыки является Игорь Крутой, а текст для песни написал Игорь Николаев. Спустя годы композиция обросла множеством причудливых мемов, не утратив своей популярности.