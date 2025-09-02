Впервые за почти 100 лет произведение возвращается в музейное пространство в рамках проекта "Новые шедевры Пушкинского"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представил зрителям работу итальянского рисовальщика и живописца Джованни Франческо Барбьери, прозванного Гверчино, "Мадонна с младенцем", передает корреспондент ТАСС. Работа долгое время считалась утраченной и впервые за почти 100 лет произведение возвращается в музейное пространство в рамках проекта "Новые шедевры Пушкинского".

"Следует рассказать о самом проекте. В рамках "Новых шедевров Пушкинского" уже представлено пять работ. Не все из них картины: были и другие предметы. Завершает цикл, первые пять показов, наша звезда - "Мадонна с младенцем" Гверчино. Через две недели после демонстрации она переедет в основную экспозицию. Наш проект превзошел все ожидания, оказался настолько востребован, что, безусловно, будет и вторая серия этого "сериала". Мы хотим постепенно делиться всем тем, что есть у нас в фондах. <…> Как говорится, следите за афишей", - сказала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова.

В Пушкинском музее рассказали, что картина "Мадонна с младенцем", изначально принадлежала императрице Жозефине, супруге Наполеона, которая приобрела ее у антиквара Лудовико Вариско. После ее смерти полотно унаследовала дочь Гортензия. В Россию работа Гверчино попала благодаря Александру I, который в 1820 году купил ее для Императорского Эрмитажа.

В Москве полотно оказалось спустя 42 года. В 1924 году коллекция западноевропейской живописи этого музея была передана в Музей изящных искусств (сейчас - ГМИИ им. А. С. Пушкина), но сама работа Гверчино туда не поступила. В 1925 году она была направлена в Центральное хранилище Государственного музейного фонда, а в ноябре 1928 года передана в советскую внешнеторговую организацию "Антиквариат", занимавшуюся продажей произведений искусства за границу. Однако картина осталась в России и попала в частную коллекцию. С середины 1980-х годов она находилась у художника Ильи Глазунова, а затем была передана в ГМИИ им. А. С. Пушкина его дочерью Верой Глазуновой.

"У картины "Мадонна с младенцем" Гверчино непростая судьба. Приобретение музеем произведения столь высокого уровня - уже само по себе событие. Однако в данном случае это еще и возвращение работы в музейный фонд России, где она находилась более ста лет: вначале в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а затем в Румянцевском музее в Москве. Возвращаясь в музейное собрание, картина Гверчино обретает свое законное место в истории искусства", - обратила внимание доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А. С. Пушкина, хранитель Виктория Маркова.

О "Новых шедеврах Пушкинского"

Первым экспонатом в проекте стал магический жезл древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XXI-XVIII века до н. э.). Его показывали с 8 по 20 июля. Затем был представлен "Портрет офицера" Никола Ларжильера (22 июля - 3 августа). Также посетители музея увидели рисунок "Два мексиканца" мастера Парижской школы Леонара Фужиты (Цугухару Фудзиты) (5 августа - 17 августа). Далее зрителям показали гравюру "Морское сражение в бухте Мессины" по рисунку Питера Брейгеля старшего (19 августа - 31 августа). Для посетителей проекта были реализованы образовательные и экскурсионные программы, которые помогли глубже познакомиться с раритетами. Экспонат можно увидеть в главном здании музея, на площадке перед залом №7 со 2 по 14 сентября 2025.