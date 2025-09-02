На церемонии также вручили юбилейные и специальные дипломы тем, кто оказывает важное влияние на развитие книжной сферы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов 14-го всероссийского конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2025" прошла в Московском Доме книги на Новом Арбате в преддверии открытия 38-й Московской международной книжной ярмарки, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году экспертный совет "Ревизора" отобрал 180 заявок из 38 городов России. Радует, что конкурс имеет не только федеральный масштаб, но с каждым годом растет качественный и профессиональный уровень его участников и проектов. Очень важные социально значимые инициативы и креативные решения по продвижению книги и чтения были представлены в этом году", - обратила внимание идейный вдохновитель конкурса, президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина.

Победителем конкурса и обладателем статуэтки "Ревизор" стала скульптора Юрия Иванова в 2025 году, в номинации "Событие года" стал проект "Всероссийские фестивали науки и культуры в малых городах "Другие измерения". Главный редактор издательского дома "Поляндрия" Евгений Соловьев, главный редактор "Редакции № 1" издательства "Эксмо" Дарина Якунина и главный редактор издательства "Альпина. Дети" Лана Богомаз одержали победу в номинации "Главный редактор/ руководитель редакции. Взрослая литература".

"Блогером года" назван Telegram-канал "Книжный лис", а издательство "Вече" признано "Издательством года". Книжный магазин "Подписные издания" в Санкт-Петербурге стал "Книжным магазином года". Звание "Продавец года" заслужили старший продавец-консультант Московского дома книги Ольга Волкова и старший продавец "Магазина № 5" книготорговой компании "Амиталь" Ирина Сазонкина. Лучшим "Управляющим книжного магазина/розничной сети" признаны управляющий магазина "Книжная лавка писателей" Егор Правитский и директор "Дома книги" Наталья Белеску.

Лидерами номинации "Чтение XXI века. Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения" стали Всероссийский литературный конкурс "Класс!", а также программы "Книжные люди" и "Что читает Москва" на "Радио Москвы" и "Москва FM", а также программа на телеканале ОТР "Почитаем!". Проект издательства "Эксмо" "Великие книги Великой Победы" стал лучшим проектом компаний по продвижению книги и чтения. Проект Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара в Москве под названием "Вдумчивый читатель" одержал победу в номинации "Чтение XXI века. Лучшие проекты библиотек по продвижению книги и чтения". Книжный клуб для слабослышащих детей и взрослых, реализованный сетью "Буквоед" и Санкт-Петербургским обществом глухих, стал лучшим образовательным проектом.

На церемонии также были вручены юбилейные и специальные дипломы тем, кто оказывает важное влияние на развитие книжной сферы. Газета "Комсомольская правда" была отмечена за свой значительный вклад в популяризацию чтения и информационную поддержку российской книжной индустрии, а Александр Анисимов получил награду за содействие и развитие книжной отрасли в стране.

Организаторы конкурса

Организаторами конкурса выступили журнал "Книжная индустрия", Российский книжный союз, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Ассоциация книгораспространителей и Генеральная дирекция Международных книжных ярмарок. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.