ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Юбилейный XX международный фестиваль академической музыки "Звезды на Байкале" стартовал в Иркутске, передает корреспондент ТАСС. Фестиваль на сцене Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского открыли Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и ведущие солисты мировой сцены, среди которых художественный руководитель фестиваля народный артист России Денис Мацуев.

Фестиваль проходит с 2 сентября по 18 сентября в Иркутске.

"Не верится, что мы в 20-й раз начинаем это чудо. Для меня это настоящая терапия для души и признание в любви нашей публике. <…> В этом году нас ждут почти три недели музыки, около 30 концертов, премьеры и уникальные проекты, которые будут звучать только здесь, в Иркутске. Наш фестиваль стартовал, и я уверен, что он снова подарит всем незабываемые эмоции и открытия", - сказал ТАСС Мацуев.

Первым номером вечера открытия стало произведение композитора Петра Чайковского "Размышление" для скрипки и оркестра. Его исполнили художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский и народный артист России скрипач Вадим Репин. "Размышление - это музыкальная медитация, которая звучит как исповедь. И символично, что именно с этой музыки начался юбилейный фестиваль", - отметил ведущий церемонии Юлиан Макаров.

Затем на сцену вышла солистка Большого театра, оперная певица Мария Баракова. Артистка исполнила партию Любаши из оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", а также арии Жоржа Бизе и Джоаккино Россини. Она дебютировала на фестивале, ее выступление публика встретила продолжительными аплодисментами.

"Для нас было важно, чтобы в юбилейном концерте прозвучали не только инструментальные шедевры, но и русский оперный репертуар. Мария Баракова - одна из самых ярких молодых солисток Большого театра, и ее участие стало настоящим украшением открытия", - отметил Мацуев.

После этого за рояль сел сам Денис Мацуев. Вместе с оркестром под управлением Александра Сладковского он исполнил Концерт № 5 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, соч. 73 Людвига ван Бетховена. Во втором отделении прозвучала "Кармен-сюита" композитора Родиона Щедрина, созданная на темы оперы Бизе.

О программе фестиваля

Мацуев подчеркнул, что афиша "Звезд на Байкале" по масштабу сопоставима с крупнейшими мировыми сценами. "Иногда здесь создается ощущение кратера вулкана: на протяжении двух недель каждый день выступают мировые звезды и юные таланты, которые именно отсюда начинают большую творческую судьбу", - отметил он.

По его словам, в программе этого года семь оркестров и более 500 исполнителей, в том числе молодые музыканты. Так, в рамках юбилейного фестиваля запланированы сольный концерт с исполнением последней сонаты Франца Шуберта, премьера балета на музыку Игоря Стравинского, спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату" с участием Юрия Башмета и Евгения Миронова, а также выступления Владимира Спивакова и Валерия Гергиева, который не был в Иркутске десять лет.

Об истории фестиваля

Учредителями фестиваля выступают правительство и Министерство культуры России, Минкультуры Иркутской области, а также Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского.

Фестиваль "Звезды на Байкале" проводится в Иркутске с 2005 года. Его основателями стали пианист Денис Мацуев и заслуженный деятель культуры России Владимир Шагин. За два десятилетия проект вырос в один из крупнейших музыкальных форумов страны: на сцене в Иркутске выступали Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Николай Луганский, Хибла Герзмава, Сергей Ролдугин и другие музыканты мирового уровня.

По признанию Мацуева, многие артисты начали творческий путь именно здесь, в их числе пианист Александр Малофеев, скрипач Арам Мнацаканян, виолончелист Александр Рамм.

Концерты традиционно проходят на двух площадках - в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и в областной филармонии.

Каждый год афиша включает премьеры и специальные проекты, в том числе концерты для детей и молодежи.