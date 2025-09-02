Волковский театр в ноябре представит драму "Затейник" по пьесе Виктора Розова

В пьесе исследуется природа последствий неправильного решения

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Затейник" по одноименной пьесе Виктора Розова в постановке Владимира Скворцова представят в ноябре на основной сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле, старейшего театра России. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Состоялся технический совет по спектаклю "Затейник". Режиссер Владимир Скворцов вместе с художником-постановщиком Юлией Ветровой презентовали сценографию будущей постановки. На собрании присутствовали руководство, начальники всех цехов и подразделений театра. Художником были представлены основные идеи и концепции оформления сцены, а также детали декораций, освещения, костюмов и других элементов спектакля", - говорится в сообщении.

В результате совета была сформирована стратегия подготовки к премьере, определены основные этапы работы, а также распределены задачи между участниками проекта. Премьера запланирована на 29 ноября.

Жанр спектакля - драма с элементами комедии. В пьесе исследуется природа последствий принятого когда-то неправильного решения. Влюбленные друг в друга герои когда-то были поставлены перед выбором и, волей обстоятельств, приняли судьбоносное решение, которое развело их по разные стороны жизни.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.