Шуфутинский назвал 3 сентября народным праздником

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России, автор песни "Третье сентября" Михаил Шуфутинский в беседе с ТАСС поделился мнением, что 3 сентября стало народным праздником.

"Третье сентября - удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне. Я бесконечно благодарен каждому, кто сделал этот день особенным - тем, кто слушает, и особенно тем, кто купил билеты, чтобы спеть ее вместе со мной вживую. Спасибо, друзья!" - сказал собеседник агентства.

Артист подчеркнул, что каждый год 3 сентября собирает тысячи поклонников, которые приходят на его концерт и отмечают этот день в знак любви к его творчеству. По словам певца, такой интерес аудитории превратил дату в культурное событие, объединяющее людей.

Шуфутинский - российский певец, родился 13 апреля 1948 года. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища им. М. М. Ипполитова-Иванова (ныне - Государственный музыкально-педагогический институт), получив специальности "дирижер", "хормейстер", "преподаватель музыки и пения".

За годы творчества Шуфутинский выпустил около 30 сольных альбомов. В его репертуаре песни на музыку Вячеслава Добрынина ("Две свечи", "За милых дам"), Игоря Крутого ("Третье сентября", "Пальма-де-Майорка"), Олега Митяева ("Ночной гость", "Москвичка"), Александра Розенбаума ("Крещатик", "Заходите к нам на огонек", "Гоп-стоп") и другие.