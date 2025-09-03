По словам артистки, на нем исполнят 38 композиций, среди которых будет много премьер

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Народная артистка РФ Лариса Долина сообщила, что начала подготовку к юбилейному концерту "В кругу друзей" в 2024 году.

"Юбилейный концерт я начала делать еще год назад. Я очень благодарна Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку, и для меня это очень важно", - рассказала она на пресс-конференции в ТАСС, добавив, что впервые отпразднует свой день рождения концертом.

Концерт пройдет 10 сентября в Кремлевском дворце, на нем выступят Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Маршал, Анна Асти, ST, Клава Кока, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Джони, Валя Карнавал и другие. По словам Долиной, будет исполнено 38 композиций, среди которых будет много премьер.