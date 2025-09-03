Киркоров, Долина, Михайлов и Бутман: что заявили звезды в ТАСС

3 сентября в ТАСС высадился звездный десант. Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Игорь Бутман и Александра Воробьева приехали поддержать Ларису Долину на пресс-конференции, посвященной ее юбилейному концерту "В кругу друзей". Он состоится 10 сентября в Кремлевском дворце. Предвосхищая шоу и оправдывая его название, праздничная, дружеская атмосфера наполнила стены ТАСС

Король в здании

Первым в ТАСС приехал Филипп Киркоров — почти за 40 минут до начала пресс-конференции. Этого времени хватило, чтобы дать интервью Полине Богомоловой, руководителю редакции "Культура".

В студии ТАСС Киркоров рассказал о подготовке к новому грандиозному шоу, которое он представит в конце февраля в Москве. Также он поделился мыслями по поводу нашумевшего выступления Егора Крида, а еще рассказал о том, как относится к использованию ИИ. Прокомментировал Киркоров и состояние своего здоровья: последнее время эта тема активно обсуждается в соцсетях из-за того, что в мае артист получил ожог во время выступления, а в августе упал на сцене "Новой волны". Вопреки всем разговорам Киркоров выглядит вполне бодро и свежо. Молодит его и образ: из-под рукавов джинсового костюма и на шее виднеются татуировки, в ушах — пирсинг, на пальце — массивное кольцо.

Встреча друзей

После интервью певец встретился в переговорной комнате с певцом Стасом Михайловым, тоже заметно помолодевшим и одетым в джинсовый костюм. Они что-то активно обсуждали, а после у Киркорова зазвонил телефон. Разговаривая по мобильному, артист прошелся по фойе ТАССа и рассмотрел выставленные в нем музейные экспонаты.

Следом появился и джазмен Игорь Бутман, вскоре включившись к беседе с Киркоровым и Михайловым. В это время из лифта вышла виновница звездного раута — Лариса Долина. Через несколько минут они все вместе направились в зал на пресс-конференцию.

Искусственный интеллект, кошки и TikTok

10 сентября Лариса Долина отметит 70-летие, хотя, по словам артистки, она чувствует себя на 38-40 лет. На встречу певица пришла в черном элегантном платье, изумрудном oversize-пиджаке и с массивными драгоценностями в тон. Долина рассказала, что впервые встретит свой день рождения на сцене, и отметила, что никогда прежде на ее празднике не ожидалось столько гостей. В юбилейном шоу примут участие ее друзья — те, кто приехал на пресс-конференцию в ТАСС, а также Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Jony, Хибла Герзмава, Александр Маршал, Мари Краймбрери и другие знаменитости.

В ходе пресс-конференции Лариса Долина поделилась, что ей очень не хватает Михаила Танича — поэта, который написал стихи для большинства ее песен. Артистка вспомнила, что в свое время Танич заменил ей рано ушедшего отца: "Я бывала в его доме практически ежедневно". Скучает Долина и по композитору Виктору Резникову, чье творчество она назвала вневременным.

Очень многие поэты сейчас пишут сленгом свои тексты. Я ничего в этом не вижу дурного, мы живем сейчас в таком времени. Может быть, я консерватор в какой-то степени, но мне все же не хватает серьезной, красивой поэзии Лариса Долина

Оживились и повеселели звезды во время обсуждения вопросов про искусственный интеллект. Они сошлись на том, что ИИ вызывает у них двойственные чувства: с одной стороны, помогает в создании контента — видео для концертов или записи песен. С другой стороны, с появлением нейросетей люди стали терять что-то "живое и человеческое". Тем не менее, знаменитости рады прогрессу. "Все это не дает нам повод расслабляться. Стимулирует нас, потому что мы понимаем, что растет конкуренция", — сказал Киркоров.

Все заулыбались, когда Долина рассказала, что у нее есть "умная" кормушка для кошек, благодаря которой питомцы будут сытыми, даже если хозяйка далеко. "Я могу быть во Владивостоке и покормить их оттуда", — похвасталась артистка. Удивила она коллег и рассказом о том, что появились микронаушники, которые встраиваются в ухо и работают как микрофон: "Стоят, как чугунный мост, коллеги, но руки свободны абсолютно", — поделилась певица. "Я могу прислать ссылку, посмотришь", — пообещала она Стасу Михайлову, который больше всех заинтересовался ноу-хау.

Обсудили и музыку в соцсетях — в частности, в TikTok. Корреспондентка ТАСС предложила звездам порассуждать о том, как короткие видео влияют на музыку: "убивают" ее тем, что пользователи запоминают только условные 20 секунд "вирусящейся" песни или наоборот помогают музыкантам раскрутиться. Долина и Михайлов затруднились с ответом, так как не пользуются TikTok. "Смотрят мои дети, а я на них смотрю. Они выхватывают какие-то яркие моменты. Я спрашиваю: "А что вам нравится?" Там нигде не присутствует слово "творчество": какой-то или эпатажный момент, или какая-то дурь... Но это же не может быть основной для того, чтобы двигаться дальше, — рассказал Михайлов. — Но если оно есть, значит есть, этот TikTok. А то покажемся такими, что сидим и [выступаем] против всего. Я не считаю, что TikTok может что-то загубить".

Если песня нужна, она будет жить без всякого TikTok. <..> Есть песня, которая будет жить в людях. Она появляется и живет, плывет как большой корабль, у кого-то, как локомотив, тащит все творчество. Вот оно так действует. А эти все появляющиеся модные штуки… Ну, наверное, и они для чего-то нужны Стас Михайлов

"Я знаю, что моя дочь — королева TikTok, — заявил Филипп Киркоров, развеселив зал. — Она супер блогер там, у нее какие-то миллионы подписчиков". Артист вспомнил, что они вместе с дочерью снимали видео во время пандемии, и их ролики набирали "безумные просмотры". "Потом мне стало скучно. Пандемия закончилась, была куча других дел. Но дочь перехватила эту эстафету, и она там очень ярко присутствует. Поэтому я отношусь к TikTok нормально, как к сегодняшней очередной модной игрушке, — сказал певец. — "Я знаю, что там устраиваются целые баталии, переговоры, общение. Это все равно, наверное, хорошо. Потому что это коммуникация — дети не замыкаются на себе, они общаются, отвечают друг другу. Ничего плохого в этом я не вижу".

В финале встречи Лариса Долина поблагодарила своих друзей, что они выкроили время и поучаствовали вместе с ней в пресс-конференции. Звезды обменялись любезностями и сделали совместные фотографии, а также попозировали для СМИ.

Post Scriptum

После пресс-конференции знаменитости заспешили по делам. Лариса Долина отправилась давать интервью ТАСС, а Стас Михайлов и Филипп Киркоров двинулись к выходу из здания. По пути, правда, все же пришлось дать несколько автографов. Поклонники окружили артистов и на улице: Михайлов и Киркоров сделали несколько снимков с ними, подписали открытки, а после в сопровождении своих помощников разошлись по машинам. Михайлов уехал на серебристом Maybach, а Киркоров на Aurus Senat цвета спелой вишни.

Дарья Шаталова