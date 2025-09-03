Нетсанет Султан славится своим мощным голосом, яркой сценической подачей, отметили в официальном Telegram-канале конкурса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представителем от Эфиопии на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" станет певица Нетсанет Султан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.

"Нетсанет славится своим мощным голосом, яркой сценической подачей и уникальным умением сочетать в своем творчестве традиции с современностью. Она - одна из самых узнаваемых и уважаемых артисток Эфиопии", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Telegram-канале, в своих произведениях певица сочетает ритмы и мелодии народов родной страны с современным звучанием. Отмечается, что за свою карьеру Султан получила признание критиков и престижные награды за вклад в развитие эфиопской музыки.

