Читатели проекта узнают, как история России отразилась в жизни и лирике Есенина, и послушают стихи поэта в исполнении народного артиста РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. К 130-летию со дня рождения Сергея Есенина ТАСС и Московский государственный музей С.А. Есенина представили спецпроект о том, как исторические события в России отразились в судьбе и творчестве поэта.

Проект охватывает период от начала правления Николая II до начала индустриализации в СССР. На этот отрезок времени пришлись три революции, Первая мировая и Гражданская война. Тогда жил и творил Есенин. В спецпроекте показано, что судьба поэта неразрывно связана с судьбой его любимой Родины, а по стихотворениям Есенина можно изучать историю России.

Героем спецпроекта стал актер, режиссер и народный артист России Сергей Безруков. Эксклюзивно для ТАСС он исполнил знаменитые стихотворения поэта: "Мой путь", "Кузнец", "Поэт", "О Русь, взмахни крылами…", "Исповедь хулигана", "Страна негодяев", "Русь советская", "Спит ковыль", а также отрывок из поэмы "Русь".

"Сергей Есенин - великий русский поэт, который искренне любил Россию: не для красного словца, не потому, что было модно, и не потому, что он родом из крестьян. Все происходящее в стране поэт воспринимал как личную боль. Его стихи звучат современно и сегодня. Тем важнее в юбилейный год напомнить о человеке, который по-настоящему любил родину. Нам это сейчас очень нужно - по-настоящему любить свою страну", - поделился Сергей Безруков.

Ранее на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России Сергей Безруков выступил с инициативой отметить в 2025 году 130-летие со дня рождения поэта.

Читайте спецпроект "Две судьбы: Есенин и Россия".​