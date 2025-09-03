Экспозиция открылась в Музее изобразительных искусств в Архангельске в День окончания Второй мировой войны

АРХАНГЕЛЬСК, 3 сентября. /ТАСС/. Выставка "Окна ТАСС. Искусство побеждать" открылась в Музее изобразительных искусств в Архангельске в День окончания Второй мировой войны. В экспозицию вошли более 150 уникальных экспонатов из собрания Музея современной истории России, сообщили в государственном музейном объединении "Художественная культура Русского Севера".

"Мы сделали эту выставку путешествующей, и, надо сказать, уже сейчас в музей наш приходят письма с просьбой показать ее во многих городах России. Это уникальная коллекция - более тысячи плакатов хранится в фондах нашего музея. Эти плакаты призывали к победе, эти плакаты делали все для того, чтобы наша страна победила. Они были крайне любимы как воинами, так и мирным населением нашей страны", - сказала на открытии выставки заместитель гендиректора по экспозиционно-выставочной работе Музея современной истории России Тамара Казакова.

Проект приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и организован при поддержке Министерства культуры РФ. В Музейном объединении отметили, что специально для выставки в Архангельске в состав экспозиции включили плакаты, выпущенные в блокадном Ленинграде. Архангелогородцы воевали на Ленинградском и Волховском фронтах. В Поморье эвакуировали около 80 тысяч ленинградских детей, студентов, стариков и ученых.

Среди ленинградских плакатов на выставке представлена серия из пяти работ художников Виктора Слыщенко и Николая Игнатьева на стихи Ольги Берггольц, созданная в 1942 году. Их героиней стала тетя Даша - собирательный образ ленинградской женщины средних лет, ничем не примечательной на первый взгляд, однако делающей очень важную и опасную работу. Сотни таких женщин выходили каждый день на дежурство, рискуя жизнью тушили "зажигалки" и этим спасли город от массовых пожаров.

Также на выставке представили легендарную серию плакатов с политическими эпиграммами "Наша азбука", выпущенную редакцией "Окон ТАСС" и пользовавшуюся большим успехом у бойцов. Ее сатирические двустишия были созданы по примеру "Советской азбуки" Владимира Маяковского. На каждую букву алфавита была сочинена эпиграмма на Гитлера, Геббельса, Геринга, а также на союзников фюрера и на рядовых горе-вояк.

В экспозиции широко используются вспомогательные тексты, инфографика, лента времени о деятельности редакции "Окон ТАСС" и истории плакатов, расширенные этикетки и цитаты. Также экспозиция дополнена мультимедийными программами. Среди них - две видеоинсталляции "Ожившие плакаты", видеопроекция с кадрами кинохроники, показывающими работу художников над плакатами, а также различные видеоролики и интерактивные приложения.

Об "Окнах ТАСС"

"Окна ТАСС" - агитационные плакаты, выпускавшиеся Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС) в 1941-1946 годах. Всего было создано около 1,5 тыс. плакатов общим тиражом свыше 2 млн экземпляров. Впервые плакаты появились на пятый день после начала войны - 27 июня. Они были выставлены в здании на Кузнецком мосту в Москве, где разместилась мастерская по их изготовлению.

Рисунки и тексты "Окон ТАСС" призывали к победе над врагом, прославляли подвиги советских людей, напоминали о героическом прошлом народов Советского Союза, обличали фашистских агрессоров. Распространенным жанром являлись сатирические и юмористические плакаты, однако создавались и серьезные патриотические работы. В целом они продолжили традицию, заложенную "Окнами сатиры РОСТА", выпускавшимися в 1919-1921 годах.