За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет юбилейный 250-й сезон 4 сентября концертом "Чайковский-гала", который пройдет на Исторической сцене. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"В первый месяц 250-го сезона, открытие которого пройдет 4 сентября, Большой театр подготовил для зрителей насыщенную концертную программу. 4 сентября (начало в 19:00) на Исторической сцене состоится "Чайковский-гала". Сочинения Чайковского практически всегда составляли основу репертуара Большого и надолго из него никогда не выпадали. В программе концерта, посвященного 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, - шедевры композитора в исполнении звезд оперы и балета, хора и симфонического оркестра Большого театра под руководством маэстро Валерия Гергиева", - рассказали в пресс-службе.

Там обратили внимание, что на протяжении 249-го сезона Большой театр провел крупные фестивали и концерты, посвященных композиторам и важным культурным событиям. "Традиция приношений продолжится и в новом сезоне: 6 сентября (начало в 12:00) в концерте "Михаил Глинка. Модест Мусоргский. Николай Римский-Корсаков" на Исторической сцене будут исполнены фрагменты произведений великих русских композиторов. За дирижерским пультом - Валерий Гергиев", - анонсировали в пресс-службе, добавив, что "в сентябрьском концертном репертуаре зрителей ждут и шедевры мировой классики: 8 сентября (начало в 19:00) симфонический оркестр Большого под руководством Валерия Гергиева исполнит знаменитую Восьмую симфонию Густава Малера - самое монументальное из его произведений".

В пресс-службе также проинформировали о первой премьере 250-го сезона, которая состоится 11 сентября на Новой сцене ГАБТ, это будет опера Петра Чайковского "Иоланта".

О первой премьере сезона

"Юбилейный сезон Большого театра на Новой сцене откроется 11 сентября премьерой оперы П. И. Чайковского "Иоланта". Музыкальный руководитель постановки - маэстро Валерий Гергиев, режиссер-постановщик и художник по костюмам - Эльчин Азизов, сценограф - Альона Пикалова, художник по свету - Андрей Абрамов. В главных партиях выступят солисты оперной труппы и артисты Молодежной оперной программы Большого театра", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что для Азизова, ведущего солиста Большого театра, постановка "Иоланты" станет дебютом в качестве режиссера-постановщика оперы. Именно в этой опере в партии мавританского врача Эбн-Хакиа он дебютировал на сцене Большого, а впоследствии в Метрополитен-опере (под руководством В. А. Гергиева) и других ведущих оперных театрах мира.

"Я безмерно счастлив, что именно в родном театре имею возможность объединить две свои страсти: режиссуру и оперу. Очень помогает то, что я прекрасно знаю каждого артиста, с кем работаю в этой постановке, знаю, на что они способны. Над премьерой трудится потрясающая постановочная команда, которая с большой любовью, вдохновением и креативом реализовала мои идеи. Моя "Иоланта" - это мое ощущение композиторской воли: вся драматургия, все психологические нюансы уже с математической и эмоциональной точностью выписаны в нотах. Как режиссер, я постарался сделать ее зримой, не искажая сути, перенеся богатство симфонических красок и вокальных интонаций на язык сценический - честный и понятный. Зритель увидит настоящий замок короля Рене, рыцарей с мечами и принцессу, окруженную верными подругами и пышными цветами", - отмечает Азизов.

"Иоланта" - последняя опера Петра Чайковского, премьера которой состоялась 6 (18) декабря 1892 года в Мариинском театре под управлением Эдуарда Направника. На сцене Большого театра опера была поставлена уже после смерти композитора - 11 ноября 1893 года.

Несмотря на критику рецензентов, опера сразу завоевала симпатии слушателей и укрепилась в репертуарах театров. С успехом она исполнялась и за рубежом: менее чем через месяц после петербургской премьеры, 3 января 1893 года, "Иоланта" была поставлена в Гамбурге на немецком языке под руководством Густава Малера. После переезда Малера в Вену, где он в 1900 году возглавил Придворную оперу, "Иоланта" появилась и на главной австрийской сцене.

На сцене Большого театра "Иоланта" ставилась неоднократно - после премьеры в 1893 году последовали постановки в 1899, 1917, 1940, 1951 (возобновление постановки 1940 года), 1974, 1997 и в 2015 году (режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский).