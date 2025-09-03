Мероприятие состоится в Большом амфитеатре парка

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьера музыкального спектакля "За рекою, за быстрою…" при участии Хора Минина состоится 4 сентября в Большом амфитеатре парка "Зарядье", сообщили ТАСС в пресс-службе хора. Событие приурочено к 110-летию со дня рождения композитора Георгия Свиридова.

"Наш спектакль - художественный эксперимент, в основе которого - курские, а точнее суджанские народные песни, тот культурный код, который передается из поколения в поколение. Мы представим публике диалог трех разных акустических и культурных миров, трех эпох. Звучание и энергетику подлинного народного материала воплотит ансамбль Дмитрия Покровского, легендарный коллектив с огромным опытом и глубоким пониманием русской традиции, в том числе и суджанского фольклора. Классическая традиция представлена хором Минина. Именно для этого коллектива была написана вторая, каноническая версия "Курских песен", которая станет смысловым ядром спектакля", - приводит пресс-служба слова автора проекта заслуженного артиста РФ Михаила Иванова.

Спектакль создан по мотивам "Курских песен" Георгия Свиридова и сказки Александра Пушкина "Жених". Художественным руководителем проекта выступил Тимофей Гольдберг. Иванов отметил, что в спектакль "вплетен" сюжет сказки Пушкина и свадебный обряд, а электроник-джаз-бэнд Софии Бридж и Игоря Заливалова осовременит музыку Свиридова.

Мероприятие запланировано на 15:00, оно пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премьеру авторской редакции "Курских песен" Георгия Свиридова хор Минина представил 7 мая 1987 года в Большом зале Московской консерватории.