Старая сцена, на которой ставились спектакли цикла, была закрыта на ремонт, сообщил художественный руководитель Московского театра "У Никитских ворот" Марк Розовский

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Спектакли, посвященные творчеству писателей Осипа Мандельштама, Саши Черного и Наума Коржавина, пополнят цикл "Лента поэзии". Об этом в интервью ТАСС сообщил народный артист РФ художественный руководитель Московского театра "У Никитских ворот" Марк Розовский.

"Или вот "Лента поэзии" - уникальный цикл. <…> Если мы говорим о ближайших работах, то там будет Саша Черный, Наум Коржавин. Если получится, Осип Мандельштам. Сейчас ограничусь этим", - сказал собеседник агентства.

Как обратил внимание Розовский, Старая сцена, на которой ставились спектакли цикла, была закрыта на ремонт. Планируется, что он завершится к Новому году. Тогда, по словам режиссера, вторая часть театрального сезона будет посвящена упомянутым проектам.

"Лента поэзии" - цикл литературно-театральных вечеров Марка Розовского. Из каждой постановки зрители узнают об особенностях творчества конкретного писателя. Сегодня, как отмечает худрук, цикл насчитывает более 10 работ, в их числе спектакли про Александра Пушкина, Сергея Есенина, Иосифа Бродского и многих других.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.