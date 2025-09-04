Художественный руководитель Московского театра "У Никитских ворот" добавил, что быть патриотом "за деньги" или делать карьеру на якобы патриотических высказываниях - это антипатриотизм

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Выбирать главу театра патриотической драматургии следует с осторожностью, чтобы избежать спекуляций на теме патриотизма. Таким мнением в интервью ТАСС поделился народный артист РФ художественный руководитель Московского театра "У Никитских ворот" Марк Розовский.

"Мне кажется, этот вопрос надо решать очень осторожно. Есть вероятность, что сразу кто-то примажется, начнет делать халтуру, которая будет выдаваться за достижение, за искусство. Но со стороны всем все будет, конечно, видно: это компрометация патриотизма. <…> Нужно сказать, что сегодня очень многие люди спекулируют на патриотизме", - сказал он.

Розовский добавил, что быть патриотом "за деньги" или делать карьеру на якобы патриотических высказываниях - это антипатриотизм. Если же вынести вопрос о спекуляциях за скобки, то возглавить такой театр, заметил режиссер, может любой ответственный человек, который будет иметь сердечное желание. "А я немножечко староват для новых назначений. Дело всей моей жизни - театр "У Никитских ворот", - заключил худрук.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству Москвы совместно с Минкультуры России, Советом при президенте РФ по культуре и искусству и Союзом писателей России создать на базе организации культуры Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.

