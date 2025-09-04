Ими стали Zivert, Билан и Краймбрери, говорится в исследовании Российского авторского общества

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Zivert, Мари Краймбрери и Дима Билан возглавили рейтинг самых популярных артистов на российском радио за лето 2025 года. Об этом говорится в исследовании Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении ТАСС.

"При анализе по артистам российские музыканты демонстрируют кардинальное превосходство над иностранными, занимая 75% позиций в топ-20 исполнителей (15 из 20 мест). Суммарные проигрывания российских артистов в 3,3 раза превышают показатели зарубежных коллег. Тройка лидеров по исполнителям: Zivert - 8,7% от общих проигрываний, Дима Билан - 6,9%, а Мари Краймбрери - 6,87%", - говорится в сообщении. Анализ основан на данных около 3 000 радиопотоков.

Несмотря на небольшой отрыв в числе самых популярных треков зарубежных композиций от отечественных (64% от топ-100 против 36%), российские исполнители доминируют по интенсивности ротации.

Лидером сезона стал трек INNA - I'll Be Waiting, стартовав с 37-й позиции на первой неделе июня, трек достиг первого места к середине июля и удерживал лидерство до конца августа. "Российская музыка представлена тремя композициями в топ-10: на пятом месте Мари Краймбрери - "Всё прошло", на седьмом - Zivert - "Один процент", а на девятом ANNA ASTI - "Преданный бывший".

В топ исполнителей также вошли David Guetta, Anna Asti, Nyusha, DABRO, Ed Sheeran, Моя Мишель, МОТ, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Градусы. Отмечается, что David Guetta, Artik&Asti и Zivert имели наибольшее количество треков в ротации - 134, 93 и 81 соответственно. Говоря о жанровым распределении, доминирующей стала поп-музыка, на втором месте EDM (Электронная танцевальная музыка), за ней - House.

Говоря о динамике чарта, авторы исследования отмечают "уверенное движение к вершинам чартов" у российских композиций Ваня Дмитриенко - Шёлк, PIZZA, Dose - Ночи напролёт, Моя Мишель - Иногда, Mona - Иордан и Zivert - Гудбай.