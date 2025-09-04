Розовский назвал антипатриотичным бесчеловечное искусство

Кроме того, заметил режиссер, театр как вид искусства должен быть конфликтным и отражать правду жизни - ему не следует быть "одописцем"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Искусство должно быть человечным, в противном случае оно антипатриотично. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ художественный руководитель Московского театра "У Никитских ворот" Марк Розовский.

"Любовь к Родине - это не болтовня, не провозглашение каких-то там идей, не высокопарные речи. Любовь к Родине - это сердечность. Если вы сердечны, если вы взываете к сопереживанию, если зрительный зал плачет, смеется, постигает новое, свежее благодаря вашему спектаклю, то разве это не патриотическое изъявление? А если искусство бесчеловечно, оно антипатриотично", - подчеркнул он.

Кроме того, заметил режиссер, театр как вид искусства должен быть конфликтным и отражать правду жизни - ему не следует быть "одописцем". "И если в это вкладывается душа, если здесь есть место философии человеколюбия, тогда это тот самый путь", - заключил Розовский.