Главные роли в картине исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фильм Джима Джармуша Father Mother Sister Brother выйдет в российский прокат, сообщили журналистам в пресс-службе кинопрокатной компании "Вольга".

"Кинопрокатная компания "Вольга" выпустит в кинотеатрах фильм Father Mother Sister Brother режиссера Джима Джармуша. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг", - рассказали в пресс-службе, не уточнив точную дату выхода в прокат.

Мировая премьера картины состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале, который завершится 6 сентября. Новый фильм от режиссера "Мертвеца", "Кофе и сигареты" и "Патерсона" вошел в основной конкурс смотра.

Father Mother Sister Brother - полнометражный фильм, сконструированный в триптих. Все три новеллы рассказывают об отношениях между уже взрослыми детьми и их родителями. Каждая из трех глав происходит в настоящем времени, но в разных странах - США, Ирландии и Франции.