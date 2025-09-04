Фильм планируют представить в ближайшее время

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Съемки полнометражного фильма "Легенда без номера" - спортивной комедии о возрождении традиционной русской игры лапты - завершились в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе LIHO!Production.

"Мы выбрали лапту, потому что это наша исконная командная игра - в ней есть дух двора, азарт, простые, но сильные эмоции. Хочется, чтобы зритель не только вспомнил, что такое лапта, но и поверил: настоящие победы начинаются с веры в себя и тех, кто рядом", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера проекта Алексея Лихницкого.

По сюжету фильма главный герой Иван - бывший футболист, становится телеведущим. В прямом эфире он оскорбляет тренера по лапте, своего давнего соперника. Чтобы избежать увольнения, Иван решает собрать команду по лапте и выиграть матч. Герою предстоит не только освоить правила игры, но и заново научиться быть частью команды. Картину сняла режиссер Саша Громова, известная по фильмам "Бухта Тайцзи" и "Точка росы".

В фильме задействованы Семен Алешин, Степан Девонин, Варвара Феофанова, Светлана Листова, Александр Ильин-старший, Петр Скворцов, Роман Юнусов и другие актеры. Съемки прошли при поддержке Министерства культуры РФ и Профессиональной лиги русской лапты. Комедию планируют представить в ближайшее время.