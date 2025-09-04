Люди стесняются своих достижений, отметил народный артист России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Русские люди должны гордиться своей национальной принадлежностью, а не стесняться ее, считает народный артист России Сергей Безруков. Такое мнение он выразил во время пресс-конференции в ТАСС "Без России не было бы меня", посвященной программе юбилейных мероприятий к 130-летию Сергея Есенина.

"Начиная с советской власти и особенно в лихие 90-е мы начали сильно стесняться своей культуры <…> Нам необходимо ощущение, что гордиться своей историей, национальным костюмом и происхождением - это "нормально", - обратил внимание он.

По его словам, у России есть отечественные фильмы и сказки, которые не хуже голливудских блокбастеров. "На самом деле, мы можем делать даже лучше! Почему же мы не можем гордиться тем, что у нас есть? Это удивительно. Мы стесняемся своих достижений, а ведь это часть национальной культуры", - сказал Безруков.

Безруков на сцене с 1994 года. В 2014 году актер возглавил Московский губернский театр. Он сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах. С 2008 года носит звание Народного артиста РФ, а с 2022 года преподает во ВГИКе.