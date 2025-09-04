Роли исполнят Иван Охлобыстин, Виталий Хаев и Людмила Артемьева

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Съемки современной киноверсии "Сказки о потерянном времени" по одноименной пьесе Евгения Шварца стартовали в Москве, режиссером выступит Андрей Никифоров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии им. "Горького".

"В год своего 110-летия киностудия "Горького" продолжает работу над современными версиями классических произведений, которые с годами не теряют актуальности. "Сказка о потерянном времени" - история о ценности и скоротечности времени. Меняются эпохи, тренды, увлечения детей, но произведение великого Шварца по-прежнему вызывает интерес и отклик у всех поколений", - отметил генеральный продюсер фильма Александр Бондарев, слова которого привели в пресс-службе киностудии.

В новой экранизации волшебники крадут время у детей с помощью магического гаджета.

Роли повзрослевших детей исполнят Иван Охлобыстин, Виталий Хаев и Людмила Артемьева. В образах волшебников - Татьяна Орлова, Александр Лыков и Алексей Маклаков. Также в фильме заняты Ольга Кузьмина и Ефим Петрунин.

Производством семейной комедии занимаются киностудия "Горького" и кинокомпания братьев Андреасян. Съемки проходят в Москве, релиз фильма запланирован на 2026 год.

