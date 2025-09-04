Главные роли в проекте исполнили Юра Борисов и Юлия Высоцкая

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьера 16-серийного киноромана Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" состоится в онлайн-кинотеатре Start и в эфире телеканала "Россия" в октябре. Главные роли в проекте исполнили Юра Борисов и Юлия Высоцкая, сообщили в пресс-службе телеканала.

"Уже в октябре зрителей ждет премьера 16-серийного киноромана Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" с Юрой Борисовым в главной роли", - сказали в пресс-службе.

Действие проекта охватывает период с 1905 по 1924 год, сценарий написан на документальной основе.

"Этот фильм - попытка что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела. И те, и другие имели право быть неправыми. Мне очень важно, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или Ленин, как вождь и трибун, а просто люди со слабостями, с претензиями, с надеждами. Но это нелегко, потому что существуют шаблоны, стереотипы, архетипы", - отметил Кончаловский, его слова привели в пресс-службе.

Главного героя Михаила Прохорова, молодого офицера охранного отделения, который по долгу службы пытается распутать клубок заговоров, сыграл Борисов, а центральную женскую роль Ариадны, светской дамы и революционерки, исполнила Высоцкая. Среди основных действующих лиц - император Николай II (Никита Ефремов), вождь революции Владимир Ленин (Евгений Ткачук), Иосиф Сталин (Тимофей Окроев).

"Хроники русской революции" - самый длинный проект в моей жизни. Я очень переживал браться за него, потому что не понимал, как можно удержать все это в голове одновременно. Но потом мы встретились с Андреем Сергеевичем, я ему говорю: "Я не знаю, как это возможно сделать!". А он в ответ смеется: "Я и сам не знаю, потому и делаю". И мы отправились в это крутое путешествие вместе", - рассказал Юра Борисов.