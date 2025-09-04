Уже в феврале 2026 года на Основной сцене театра планируют премьеру спектакля "Без свидетелей" с участием заслуженного артиста РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов с этого года официально вошел в труппу театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Его представил сам режиссер на сборе труппы, посвященном началу нового сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре, - привели в пресс-службе слова Михалкова. - Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему".

Уже в феврале 2026 года, отметили в пресс-службе, на Основной сцене театра планируется премьера спектакля "Без свидетелей" по одноименному фильму в постановке Никиты Сергеевича Михалкова. В ролях: Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Художник спектакля - Юрий Купер.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

В октябре 2019 года был создан Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. В мае 2024 года по решению департамента культуры Москвы театр был переименован в "Мастерскую "12" Никиты Михалкова". Основной костяк труппы составляют выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.