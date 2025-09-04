Народный артист России пообещал, что публика услышит совсем другого Сергея Рахманинова, который в тот период был увлечен музыкой Рихарда Штрауса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Юрий Александров поставит неоконченную оперу Сергея Рахманинова "Монна Ванна" (1906). Это будет репертуарный сюрприз 39-го сезона Театра "Санктъ-Петербургъ Опера", объявил худрук этого коллектива на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Весной мы покажем оперу Рахманинова "Монна Ванна, которая никогда не игралась в полноценном театральном виде, были только концертные исполнения. Я люблю неоконченные сочинения, потому что можно домыслить что-то. У нас с огромным успехом шли "Женитьба" Мусоргского, "Игроки" Шостаковича. Так что эта премьера пополнит неоконченные сочинения, к которым мы обращались", - сказал Юрий Александров.

Он пообещал, что публика услышит совсем другого Рахманинова, который в тот период был увлечен музыкой Рихарда Штрауса. "Молодой человек, окунувшийся в эту атмосферу, написал поразительное сочинение о войне, что дало мне толчок к особому пристальному вниманию к этой опере", - отметил режиссер.

"В «Монне Ванне» есть ожесточение, ненависть, то, что связано с войной. И для меня там есть возможность нормального финала - того, что я жду от сегодняшних событий, которые происходят у нас на Украине. Я жду этого позитива, который должет быть обязательно. И я все сделаю, чтобы хоть бы на какой-то микроскопический шаг придвинуться к этому финалу", - заключил Юрий Александров.