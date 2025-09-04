Статья От кладовщика до миллиардера: как Джорджо Армани перевернул мир моды

Фирменный стиль Армани - соединение элегантности и изысканности с простотой и удобством. Он изменил покрой классического костюма, предложил нетрадиционные сочетания вещей, например твидовый пиджак с кожаными брюками или джинсами. В женских моделях присутствуют мужские элементы