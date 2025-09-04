От кладовщика до миллиардера: как Джорджо Армани перевернул мир моды

Газета La Repubblica 4 сентября сообщила о смерти итальянского модельера Джорджо Армани. Ему был 91 год.
ТАСС собрал самые интересные факты биографии короля моды.
Невероятный старт
- Учился на медицинском факультете Миланского университета.
- В 1957 году устроился в миланский универмаг La Rinascentre, где работал кладовщиком, позже оформителем витрин и закупщиком одежды.
- В 1961 году стал ассистентом дизайнера Нино Черутти. До 1967 года занимался кроем и построением лекал.
- Некоторое время был стилистом у модельеров Эмануэля Унгаро и Эрменеджильдо Зеньи.
- С 1970 года создавал модели для нескольких итальянских марок.
Революция в мире моды
- В 1974 году представил первую коллекцию под собственным именем. Она состояла из элегантных классических мужских костюмов коричневого, серого и черного цветов. Хитом стали пиджаки - они впервые не были заужены книзу и не имели подплечников.
- В июле 1975 году открыл в Милане дом Giorgio Armani, где была запущена первая мужская линия прет-а-потре (готовая одежда, запущенная в массовое производство).
- В 1975 году была создана первая женская коллекция. В ней Армани использовал плотные мужские ткани и разработанные им уникальные материалы, состоящие из нескольких видов нитей. Также в коллекции появился женский блейзер, перекроенный из мужского пиджака с подчеркнутой линией талии.
- В 1979 году дом Giorgio Armani открыл первый филиал в США, а также запустил более дорогой сегмент прет-а-порте, в 1982 году - линию доступной одежды для массмаркета (Armani Jeans), одежды для детей, пляжа и линию нижнего белья.
- В 1988 году появилось направление по производству очков, колготок, в 1991 году - молодежной одежды, в 1996 году - товаров для зимних видов спорта и гольфа.
- В 1999 году начались продажи бренда через интернет.
- В 2001 году открылся первый бутик в России (в 2022 году компания объявила о приостановке своей деятельности в России).
- В 2005 году запустил линию одежды от кутюр.
Принципы и наследие
- В 2006 году стал первым дизайнером, запретившим участвовать в показах моделям с индексом массы тела меньше 18 (индекс 17,5 Всемирная организация здравоохранения считает дефицитным).
- В 2016 году отказался от использования натурального меха.
- В 2020 году дом моды Armani переоборудовал заводы в Италии, обеспечив на них пошив одноразовых халатов для медицинских работников. Дом пожертвовал более €1 млн миланским медучреждениям, а также римскому Национальному институту инфекционных заболеваний "Спалланцани" на фоне распространения нового коронавируса. Кроме того, было налажено производство медицинских масок.
- В 2022 году Armani присоединился к "Манифесту регенеративной моды" - полноценному юридическому акту, предложенному дизайнером Стеллой Маккартни. Подписавшие его предприятия обязуют свои бренды постепенно переходить на "осознанную" или "экологичную" моду. В документе предлагается совместное инвестирование в размере €1 млн на восстановление в Гималаях деградированных ландшафтов и традиционных навыков текстильного ремесла для улучшения обработки кашемира, хлопка и шелка (одновременно решаются проблемы, связанные с изменением климата).
- В 2023 году Армани выпустил экологичную коллекцию, для создания которой использовались органические и переработанные материалы, что подтвердило приверженность бренда устойчивому развитию.
Выход за рамки моды
- В 1980 году началось многолетнее сотрудничество модельера с кинематографом. В частности, его костюмы носили Ричард Гир в картинах "Американский жиголо" (1980) и "Красотка" (1990), Кевин Костнер, Шон Коннери и Энди Гарсиа в фильме "Неприкасаемые" (1987), Руперт Эверетт в картине "Утешение незнакомцев" (1990), Дэниел Крейг в "Казино Рояль" (2006), Джордж Клуни и Брэд Питт в "Тринадцать друзей Оушена" (2007), Леонардо Ди Каприо в "Волке с Уолл-стрит" (2013) и т.д.
- В 1982 году дом Giorgio Armani заключил соглашение с французским консорциумом L'Oreal на выпуск парфюмерии. В том же году на прилавках появились первые женские духи Armani Le Parfum, а затем мужские Armani Eau Pour Homme. Всего Армани выпустил более 80 брендовых ароматов.
- В 2000 году была запущена линия товаров для дома Armani Casa.
- В 2000 году в сотрудничестве с знаменитым японским поваром Нобу Мацухиса в Милане был открыт гастрономический ресторан Armani Nobu. Помимо него, компания открыла несколько кафе Emporio Armani, ресторан Prive и Armani Bar в Гонконге.
- В 2002 году вышла линия ювелирных украшений.
- В 2003-2004 годах был осуществлен совместный проект с Mercedes-Benz. Для автомобиля Армани разработал кожаные сиденья песочного цвета, абсолютно черную приборную панель и обтянутый коричневой кожей руль. В 2025 году был представлен компактный электромобиль итальянской марки Fiat - Giorgio Armani Collector's Edition.
- В 2006 году Джорджо Армани стал дизайнером новой формы национальной сборной Англии по футболу и для итальянских знаменосцев на Зимних Олимпийских играх в Турине.
- В том же году группа Armani в партнерстве с компанией из ОАЭ EMAAR начала строительство отеля класса люкс Armani Hotels в Дубае.
- В 2021 году Scuderia Ferrari и модный дом Giorgio Armani подписали многолетний партнерский контракт. На официальных мероприятиях гонщики команды и ее руководство носят темно-синюю одежду и аксессуары от этого модного бренда.
- В 2023 году дизайнер и компания The Italian Sea Group представили проект 72-метровой люксовой моторной яхты верфи Admiral.
Статус и заслуги
- У Армани множество наград и званий. Среди них премия Неймана Маркуса за "выдающиеся достижения в области моды" (1980, 1981,1984), титул почетного кавалера Итальянской Республики "за вклад в отечественное искусство" (1987), Superstar Award "за исключительный вклад в развитие искусства моды" (2004).
- Является обладателем Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (кавалер, 2021), французского ордена Почетного легиона (кавалер, 2008).
- В 2023 году Джорджо Армани получил почетную докторскую степень Католического университета Святого Сердца в Пьяченце. Также у него есть почетные степени Миланского политехнического института, Академии искусств Брера Central Saint Martins и Королевского колледжа искусств в Лондоне.
- Армани является одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,6 млрд.