Мацуев и молодежный симфонический оркестр выступили на ВЭФ

Прозвучали композиции Чика Кориа, Леонарда Бернстайна и другие

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Народный артист России пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) под руководством лауреата премии президента РФ для молодых деятелей культуры Ивана Никифорчина впервые представили программу "Симфо-джаз", передает корреспондент ТАСС. Этим вечером на Приморской сцене Мариинского театра в рамках X Восточного экономического форума (ВЭФ) прозвучали композиции Чика Кориа, Леонарда Бернстайна, авторское сочинение самого Мацуева и джазовые импровизации на темы русских классиков.

Концерт проходил в формате гала-вечера и состоится при поддержке РЖД. Как отметили ТАСС организаторы концерта, все билеты на концерт были распроданы за короткий срок.

Перед выступлением маэстро в разговоре с ТАСС рассказал, что приехал во Владивосток с концертом буквально на несколько часов, а затем вновь отправится на проведение своего юбилейного XX Международного фестиваля академической музыки "Звезды на Байкале" в Иркутске.

"Приезжать сюда - это добрая, замечательная традиция. Сегодня мы выступим с абсолютно новой программой, <...> которая называется "Симфо-джаз". Это стиль, который, к сожалению, уходит с большой сцены, но мы его реанимиируем. С моими замечательными музыкантами (Андрей Иванов - контрабас, Александр Зингер - ударные, Екатерина Мочалова - домра, мандолина, Борислав Струлев - виолончель) мы сделали аранжировки, транскрипции, в которых присутствуют и классические джазовые стандарты и, конечно, классические мелодии, и все это будет наложено на настоящую живую импровизацию. Это означает, что все будет происходить здесь и сейчас, без возможности воспроизведения. Как вы знаете, часто импровизация бывает заготовлена, но мы импровизируем по-настоящему", - рассказал Мацуев.

Он также сообщил, что в начале ноября вновь приедет во Владивосток с фестивалем "Денис Мацуев представляет: диалог поколений", который будет состоять из двух концертов: первый - большой гала-концерт с оркестром Мариинского театра, а на втором прозвучат программы "И классика, и джаз", "Симфа-джаз", но видоизмененные.

Маэстро также назвал Российский национальный молодежный симфонический оркестр, который в августе открыл свой восьмой концертный сезон, одним из своих любимейших музыкальных коллективов, который "близок ему по духу и энергии".

"Сегодня прозвучат и абсолютно классические образцы, и сочинения наших современников. Моя дирижерская работа заключается в том, чтобы свести все это многообразие воедино. Это достаточно интересный опыт, который требует, конечно, огромной концентрации", - поделился с ТАСС Никифорчин. РНМСО с первых дней существует как Симфоническая академия - музыкантами работают наставники из крупнейших оркестров России и зарубежных коллективов, преподаватели ведущих вузов страны и мира.

Так, программу вечера открыла увертюра к оперетте "Кандид" американского композитора Бернстайна. Затем прозвучала "Баллада" за авторством Мацуева, пьеса "Лебедь" французского композитора Камиля Сен-Санса из сюиты "Карнавал животных". Музыканты также исполнили инструментальную композицию в стиле джаз-фьюжн Spain американского джазового пианиста и композитора, лауреата 25 премий "Грэмми" и двух латиноамериканских "Грэмми" Кориа и композицию "Фиеста" заслуженного артиста России Андрея Иванова. Кроме того, прозвучали джазовые импровизации на темы Николая Римского-Корсакова, Эдварда Грига, Арама Хачатуряна, Исаака Дунаевского.

