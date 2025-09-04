На ММКЯ объявили лонг-лист премии "Электронная буква"

Всего в списке 109 произведений и 112 чтецов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Литрес" в рамках 38-й Международной книжной ярмарки (ММКЯ) представила длинный список VIII сезона премии в области цифровых книг "Электронная буква". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Литрес".

"Премия "Электронная буква" ставит перед собой задачу по поддержке digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе. Подать заявку мог любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы "Литрес самиздат", или диктор, записавший книгу в проекте "Литрес чтец". Прием заявок длился с 29 апреля по 11 августа 2025 года. На этапе отбора в лонг-лист литературные произведения оценивала команда экспертов во главе с координатором - заведующей редакцией детской художественной литературы издательства "Росмэн" Аленой Щербаковой", - говорится в сообщении.

Наиболее популярными жанрами среди всех произведений оказались фэнтези (18%), любовные романы (16%) и фантастика (13%). В 2025 году на участие в премии поступило 2 683 заявки из разных стран мира, больше всего из России, Казахстана, Белоруссии, Израиля и Франции. В лонг-лист вошли такие авторы, как Алена Макеева с книгой "Отбросы", Ирина Эльба и Татьяна Осинская с произведением "Ветреная леди на стихийном факультете", Юлия Евдокимова с работой "Убийство и рождественский пирог" и другие. Всего в списке 109 произведений и 112 чтецов.

"Ярко заметна тенденция влияния азиатской культуры - корейская литература не теряет популярности, и это чувствуется в выборе сюжетных арок. <…> Команда экспертов оценивала писательское мастерство, общую грамотность текста, сюжетную составляющую, проработанность персонажей, актуальность темы, соответствие тенденциям и спросу на российском книжном рынке, а также потенциал для издания в бумаге", - отметила координатор экспертной группы лонг-листа премии Алена Щербакова.

Шорт-лист премии объявят в декабре. Произведения оценит жюри, состоящее из представителей литературы, культуры и шоу-бизнеса, включая Сергея Чонишвили, Ксению Буржскую, Александра Цыпкина, Антона Комолова, Веру Богданову, Дмитрия Череватенко и Прохора Чеховского, а также Седу Каспарову. В сезоне 2025 года к ним присоединились актриса Софья Лебедева, писатели Ольга Птицева, Александр Снегирев и Дарья Благова, актер Александр Шаронов, педагог Лина Арифулина и Дмитрий Дибров.

В номинациях "Книга года" и "Голос года" победители будут удостоены призов по 300 тыс. рублей, а в номинации "Дебют года" - 100 тыс. рублей. Партнеры премии также вручат лауреатам специальные награды. Имена победителей станут известны и будут отмечены весной 2026 года.

