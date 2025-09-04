В 2025 году премия вручалась в 12 номинациях

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова вручил премию Корша. Среди 12 лауреатов - народный артист РФ Константин Райкин и заслуженный артист РФ Евгений Писарев, передает корреспондент ТАСС.

Премия Корша названа в честь антрепренера, основателя Русского драматического театра, чье здание занимает сегодня Театр наций. Церемония, пятая по счету, состоялась на Основной сцене театра.

"Премия Корша, которой мы открываем новый, 19-й сезон, с одной стороны, наша внутренняя награда. С другой - настоящий "Оскар"."Оскар" Театра наций. Весь коллектив наряжается: смокинги, бабочки. Эта премия для нас всех - настоящий праздник", - сказал перед началом церемонии Миронов.

В 2025 году премия Корша вручалась в 12 номинациях. Художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" Константин Райкин и художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев были признаны победителями в категориях "Школа" и "Вдохновение".

"Спасибо огромное. Скажу, что об этом кирпиче (кирпич является символом премии - прим. ТАСС) я действительно мечтал. В последнее время меня как-то закидали разными премиями - мне даже не на всех удалось появиться. А вот о премии Корша мечтал. Отчасти потому, что, насколько я вижу, награду вручают не просто тем, кто чего-то достиг, - ее вручают порядочным людям", - признался Писарев.

Прокомментировал свою награду и Райкин. "Я знаю секрет, как у меня каким-то образом получается преподавать. Я тупой. Я сам очень медленно и тупо работаю. И в этом причина того, что нет такого тупого студента, от которого бы я не добился результата, потому что я все равно тупее его. Я его все равно перетуплю, перетерплю этот сложный процесс. В этом успех моего дела", - пошутил народный артист.

Другие номинации

Среди актеров, получивших премию Корша - Сергей Волков (номинация "Прорыв"), а также Тимофей Трибунцев и Семен Штейнберг (номинация "Дебют"). В уходящем сезоне последние дебютировали на сцене Театра наций, сыграв в спектакле "Дон Кихот".

Кроме того, в числе лауреатов - Мария Смольникова (номинация "Явление") и Вениамин Смехов. Смехов одержал победу в категории "Мастерство". Зал аплодировал ему стоя. "Мои близкие друзья знают, что я немного повернут на поэзии. И было бы странно, если бы сегодня я не прочитал ничего в стихах", - сказал он, процитировав строки из стихотворения Давида Самойлова "Вот и все". В заключение Смехов заметил, что такой прекрасный вечер он забыть не сможет.

В номинации "Открытие" награда была присуждена китайскому режиссеру Дин Итэну. Награду ему вручал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Победителем в категории "Событие" стала Третьяковская галерея: культурное учреждение наградили за открытие нового корпуса на Кадашевской набережной и филиала в Калининграде.

В номинациях "Дружба", "Надежность" и "Ответственность" победителями стали Фонд поддержки и реализации культурных инициатив Синара, заместитель заведующего художественно-постановочной частью Сергей Тимченко и ведущий специалист по кадрам Наталия Титова соответственно. Как отметил ранее Миронов, премия задумывалась как акт справедливости: аплодисменты будут звучать не только для артистов, выходящих на сцену, но и для тех, чья работа в театре часто остается в тени.

В номинации "Уважение" премию присудили доктору медицинских наук, заместителю генерального директора по лечебной работе Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени академика Юрия Лопухина Федерального медико-биологического агентства Андрею Мещерякову.

О премии

Свое название премия получила в честь антрепренера Федора Адамовича Корша (1852 - 1923), основателя Русского драматического театра, чье здание теперь занимает Театр наций. Символом премии стал кирпич, отсылающий к историческому облику здания в Петровском переулке.