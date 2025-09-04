Концерт объединил оперную и балетную труппы театра, хор и симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Юбилейный, 250-й сезон Государственного академического Большого театра открылся гала-концертом, посвященным композитору Петру Чайковскому, под руководством народного артиста РФ Валерия Гергиева, передает корреспондент ТАСС.

В преддверии выступления маэстро пообщался с прессой и коротко рассказал о планах театра на год. "Предстоящий сезон будет протяженным. В юбилейном для театра сезоне будут и новые постановки, и знаковые работы прошлых лет, и чествования великих мастеров", - сказал Гергиев.

Кроме того, 20 ноября, в день рождения Майи Плисецкой, планируется провести концерт, посвященной знаменитой балерине и ее покойному супругу Родиону Щедрину, которого не стало 29 августа. "Мы будем чествовать их вместе", - отметил маэстро.

Открывший новый сезон концерт объединил оперную и балетную труппы театра, хор и симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. В концерте прозвучали увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", сцены из опер "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Чародейка", "Мазепа", "Иоланта", фрагменты из балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и "Спящая красавица". Кроме того, в этом сезоне ряд оперных премьер откроет "Иоланта" Чайковского в режиссерской версии ведущего солиста оперной труппы театра Эльчина Азизова.