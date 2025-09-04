В Петербурге пройдет фестиваль фэнтези и фантастики "Теория Ф"

Посетители смогут пообщаться с авторами и издательствами, а также познакомиться с сообществом фандомов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Мир знаковых русских и зарубежных писателей-фантастов воплотят на фестивале "Теория Ф". Мероприятия пройдут в библиотеке им. Н. В. Гоголя в Петербурге с 5 по 7 сентября, сообщили организаторы.

"Библиотека Гоголя откроет портал в мир культовых литературных вселенных - от причудливых космических ландшафтов братьев Стругацких и таинственных подводных глубин Беляева до зачарованных лесов Средиземья у Толкина", - говорится в сообщении.

В программе литературные встречи, лекции от экспертов, кинопоказы, а также творческие мастер-классы, паблик-ток, выставка фанатского творчества и концерт.

Фестиваль позволит рассмотреть с разных сторон феномен фэнтези и фантастики. Посетители смогут пообщаться с авторами и издательствами, познакомиться с сообществом фандомов и многое другое.