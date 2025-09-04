Ключевая идея ярмарки - осознание соавторства как принципа, на котором строится вся художественная и креативная среда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Культурное пространство "Третье место", находящееся в особняке Гурьевых-Нарышкиных в Петербурге, примет пятую ярмарку современного искусства Third Place Art Fair (TPAF). Как сообщили организаторы, мероприятие пройдет с 5 по 7 сентября.

"В этом году ярмарка провела самый масштабный open-call за всю историю своего существования - в отборе приняли участие 957 заявок со всей России и других стран. По его итогам в список участников вошли 85 независимых художников и объединений, работающих в самых разных медиумах: живопись, графика, керамика, скульптура, текстиль, смешанные техники и другие", - говорится в сообщении.

Ключевая идея ярмарки - осознание соавторства как принципа, на котором строится вся художественная и креативная среда. Архитектура особняка, экспозиционное пространство, художники, коллекционеры и зрители становятся равноправными участниками общего творческого процесса.

Помимо выставочной программы, публику ждут лекции, мастер-классы и паблик-токи.

Ярмарка Third Place Art Fair

Third Place Art Fair была основана в 2020 году как инициатива по поддержке молодых и независимых художников. Ярмарка проводится ежегодно в культурном пространстве "Третье местоTM" - культурной институции, расположенной в историческом особняке Гурьевых-Нарышкиных середины ХIХ века в центре Санкт-Петербурга. Одной из целей ярмарки является развитие нового доступного коллекционирования и формирование горизонтальных связей между всеми участниками арт-сцены.

В предыдущих выпусках TPAF принимали участие более 400 художников из разных городов, ярмарку посетили тысячи зрителей, а часть представленных работ была приобретена в частные коллекции.