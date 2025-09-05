Киносмотр в этом году включает в себя основной конкурс полного метра, а также конкурс короткометражных картин Dokershorts2025

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. XI Международный фестиваль документального кино "Докер" открылся в столичном кинотеатре "Октябрь" показом фильма "Симбиоз" итальянского режиссера Эмануэле Пизано. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фестиваля.

"С премьерой всех нас! И процитируем слова Ирины Шаталовой на открытии: "Наш призыв этого года - наблюдать за миром вокруг нас, за собой, подобно тому, как мы садимся в зрительный зал и смотрим на большой экран", - говорится в сообщении.

Киносмотр в этом году включает в себя основной конкурс полного метра, а также конкурс короткометражных картин Dokershorts2025. В конкурсную программу этого года вошло 12 полнометражных фильмов, среди которых "Бабуля" (Австралия), "Бессмертные" (Швейцария, Ирак), "Козочка - 501" (Турция) и другие картины. В рамках фестиваля пройдет мировая премьера российской картины "Котлован" режиссера Николая Бема.

В конкурсе короткого метра аналогичное число работ - 12 фильмов из Великобритании, США, Франции, Индии, России, США, Франции и других стран. Как отмечается в телеграм-канале, все фильмы программы Dokershorts2025 являются российскими премьерами, а некоторые из них - международными. "Фильмы "Лунатики" (Франция) и "С пушкой спокойнее" (США) будут впервые показаны именно на "Докере". Гордимся такой честью", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля уже традиционно состоятся показы специальной секции "Док терапия". В этом году в программу секции вошло 6 зарубежных фильмов о ментальном здоровье, принятии, травме и поиску опоры. В секции отечественного кино "Док станция" в этом году продемонстрируют 20 фильмов, 11 из которых станут мировыми премьерами.

Помимо этого, впервые в этом году в рамках фестиваля представлена новая программа "Докер арт", в которую вошло 14 российских картин о творчестве и людях искусства. Партнером программы выступает центр визуальной культуры Beton. Кроме того, на фестивале запланировано проведение деловой программы, в рамках которой пройдут дискуссии с профессионалами кино- и медиаиндустрий. Зрителей также ждут спецпоказы 4 картин "о поиске смыслов и глубокой связи с окружающим миром". Фильмом закрытия фестиваля станет работа мексиканского режиссера Лоренцо Хагермана "Фламинго: жизнь после метеорита".

О фестивале

Фестиваль проходит с 4 по 14 сентября в московском киноцентре "Октябрь" при поддержке проекта "Каро. Арт", а также в центре "Зотов".