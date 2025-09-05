Премьера для широкой публики состоится 6 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский государственный театр эстрады представил на пресс-показе мюзикл "Вальс-Бостон" на песни народного артиста России Александра Розенбаума, передает корреспондент ТАСС. Премьера мюзикла для широкой публики состоится 6 сентября.

"Для меня самым важным в этом мюзикле является передача стихов и песен без упрощения того, что написано. Мы понимаем, что мюзикл и мои концерты - это разные формы. Если на мои концерты люди приходят на разговор, то на мюзикл они приходят прежде всего развлечься и отдохнуть. Поэтому мне было важно, чтобы сохранили откровенность песен, мне кажется, у них это получилось", - сказал Розенбаум журналистам.

По словам артиста, он не принимал непосредственного участия в сценарной и постановочной части спектакля, но следил за процессом и давал советы. "Я не могу назвать себя соавтором, ни в коем случае. Я скорее заинтересованный наблюдатель", - отметил он.

О мюзикле

В мюзикле звучат 23 песни Розенбаума, среди которых "Вальс-бостон", "Ау", "Утиная охота" и другие. Эти произведения исполнены в другом жанре под аккомпанемент оркестра из 15 инструментов.

Музыкальный руководитель мюзикла композитор Евгений Загот отметил, что при изменении песен Розенбаума команда старалась сохранить смысл произведения, но осовременить композиции. "Когда мы начали работать с музыкой Александра Яковлевича, стало ясно, что предстоит большая работа по адаптации песен под формат мюзикла. Мы старались сохранить авторскую аутентичность звучания, ведь это музыка, которую слушали несколько поколений", - рассказал он.

Российский актер, исполнитель одной из главных ролей в мюзикле Александр Яцко обратил внимание на то, как бардовские песни превратились в театральную постановку. "Меня восхитила работа режиссера Михаила Миронова - он удивительно точно приспособил песни для драматического воплощения на сцене, превратив их в настоящее театральное действие. Все ребята прошли строгий отбор, каждый - поющий и драматический артист, и в результате получился замечательный ансамбль", - заключил актер.

Хронотоп мюзикла - Ростов-на-Дону, 1920-е годы. Молодой студент-медик в потасовке спасает жизнь вора, после чего начинает проходить испытания дружбой, предательством, соблазнами и долгом.

Гости и актерский состав

На показ пришли народные артисты России Лариса Долина, Максим Аверин, Николай Расторгуев, заслуженные артисты РФ Михаил Шуфутинский, Зара, певцы Сергей Жуков, Niletto, Сергей Глушко (Тарзан) и другие.

В мюзикле играют три состава артистов. На пресс-показе роли исполняли заслуженный артист РФ Яцко, актер театра МДМ Александр Скрыпников, Алина Вакаева, Антон Аносов, Вадим Дубровин и другие.