Евгений Водолазкин заканчивает роман "Последнее дело майора Чистова"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Новый роман писателя Евгения Водолазкина "Последнее дело майора Чистова" близится к своему завершению, сообщил в беседе с ТАСС сам автор в рамках 38-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).

"Сейчас я заканчиваю новый роман. Его рабочее название - "Последнее дело майора Чистова", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что по форме произведение представляет собой детектив. "Но, по сути, как в большинстве моих предыдущих романов, - это попытка привить к дичку жанровой литературы нечто совсем иное", - дополнил Водолазкин.

На ММКЯ прошла встреча с поклонниками творчества писателя накануне выхода экранизации его романа "Авиатор" режиссера Егора Михалкова-Кончаловского. Зрители ожидают премьеру 20 ноября 2025 года.

Роман "Авиатор" был издан в 2016 году, за него писатель получил премию "Большая книга". Водолазкин - прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров "Лавр" и "Чагин". Его произведения переведены на 36 иностранных языков.

