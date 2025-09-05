Театр наций выпустит семь премьер в сезоне 2025/2026

Как отметил народный артист России Евгений Миронов, в своей работе коллектив сместит акцент на спектакли малой формы, на фестивальную и лабораторную деятельность

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова выпустит 7 премьер в сезоне 2025/2026. Об этом было объявлено на сборе труппы театра.

Сбор труппы состоялся в Новом пространстве. День завершился пятой церемонией вручения премии Корша - так в Театре Наций открыли 19-й, сезон. Как отметил Миронов, в своей работе коллектив театра сместит акцент на спектакли малой формы, на фестивальную и лабораторную деятельность. Так, выпускать премьеры на Основной сцене в сезоне 2025/2026 не планируется.

"Театр Наций - это не просто репертуарный театр. Да, вы знаете, что мы выпускаем новые спектакли каждый год. Но ведь Театр Наций - это еще и довольно интересный институт, который смотрит на театр с другой точки зрения - как на важный механизм анализа, исследования, диалога с обществом. В этом смысле мы всегда были очень разносторонними. У нас идет много характерных спектаклей на всех трех площадках. Также мы интенсивно работаем в регионах. В этом году Театр наций проведет целых пять региональных фестивалей", - отметил худрук.

Малая сцена

Одной из главных работ станет спектакль народного артиста РФ президента Александринского театра Валерия Фокина "Обыкновенная смерть". Показы состоятся 20 и 21 сентября. В основе постановки лежит повесть Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича". Главную роль в "Обыкновенной смерти" исполнит сам Миронов.

На зиму 2026 года же запланирована еще одна важная для театра премьера: спектакль Филиппа Гуревича "Горький. Любовь" впервые был показан публике в Парке Горького в рамках фестиваля искусств "Горький +", художественным руководителем которого выступает Евгений Мирнов. Постановка расскажет о женщинах Максима Горького. Вместе с Гуревичем над ее созданием трудилась драматург Екатерина Гузема

Как заметил худрук, в спектакль войдут четыре истории, соответствующие разным возрастам Горького: 20, 30, 40 и 50 лет. В постановке, соответственно, можно обозначить четыре центральных образа: Ольга Каминская, Екатерина Пешкова (Волжина), Мария Андреева и Мария Будберг. Через призму любви "Горький. Любовь" расскажет о литературе, театре, искусстве и истории XX века, освещая попутно фрагменты из биографии самого писателя.

17, 18 и 19 апреля 2026 года пройдут премьерные показы спектакля Дениса Азарова "Привидения". В его основе - одноименная психологическая драма норвежского драматурга Генрика Ибсена. Как заметил Миронов, к творчеству этого автора Театр Наций обращается впервые. В пьесе Ибсена показана трагедия распада семьи. "Мы давно вели переговоры с Денисом Азаровым, талантливым режиссером. И ведь в Театре Корша-то (его здание занимает сегодня Театр наций - прим. ТАСС) Ибсен шел. Так что у меня была мечта, чтобы он появился и у нас в репертуаре", - сказал худрук.

Еще одной премьерой Малой сцены станет спектакль Романа Шаляпина "Цвет миндаль" - его покажут 5, 6 и 7 декабря 2025 года. В центре постановки - личность российского писателя Андрея Вознесенского, ушедшего из жизни в 2010 году.

Новое пространство

Одна из заслуживающих внимания премьер Нового пространства - работа Дмитрия Крестьянкина "День закрытых дверей": документальная постановка расскажет о подростках, которые отбывают наказание в исправительных колониях. Премьера состоится 11, 12 и 13 февраля 2026 года

На весну 2026 года запланирован выпуск постановки "История одной фотографии" - это еще один проект фестиваля искусств "Горький +". Режиссером работы выступает Елизавета Бондарь. Созданный на стыке драматического театра и театра кукол, спектакль, заметил худрук, балансирует между мокьюментари-детективом и лирической историей о фотографе XX века, увлеченном фигурой Максима Горького.

Первой премьерой Нового пространства же - показы состоятся 11, 12 и 13 ноября 2025 года - будет постановка "Недетские сказки". Спектакль будет поставлен по мотивам сборника Александра Афанасьева "Народные русские сказки". Режиссер - Арсений Мещеряков.

Фестивальное движение и лаборатория

О других проектах театра в этот день рассказали директор Наталья Мазур и заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Оксана Ефременко. Так, в новом сезоне Театр наций проведет пять региональных фестивалей. Помимо XXIII Фестиваля театров малых городов России, "Театр наций fest", праздника уличных театров в Нижневартовске, впервые в Петропавловске-Камчатском при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Камчатского края с 13 по 29 октября состоится фестиваль "Горизонт", призванный показать лучшие работы российских театральных коллективов и развить зрительский потенциал Камчатского края.

С 15 по 21 ноября 2025 года Театр Наций совместно с программой "Территория культуры Росатома" и Благотворительным фондом Евгения Миронова "Театральные инициативы" проведет первый фестиваль "Луч" в городе Новоуральске Свердловской области. Фестиваль будет приурочен к 80-летию атомной промышленности в России.

Запланировано также проведение творческой лаборатории под рабочим названием "Искусственный интеллект в театре" - итогом ее работы должны стать десять идей спектаклей с сюжетами о значении ИИ в современном мире. Одна из них будет реализована в Новом Пространстве или на Малой сцене Театра наций, другие планируются к постановке в региональных театрах.

Гастрольные планы

В сезоне 2025/2026 Театр Наций ждет насыщенная гастрольная программа. Так, спектакль "Толстая тетрадь" в рамках фестиваля "Театральное Прихоперье" поедет в Балашов (17 сентября), "Наше все… Тургенев. Метафизика любви" - в Ереван (19 сентября), "Канарейка" - в Ташкент (3 октября), "Кто боится Вирджинии Вулф?" - в Саратов (10 октября). "Прыг-скок, обвалился потолок" в рамках первого театрального фестиваля "Горизонт" отправится в Петропавловск-Камчатский (15 октября).

"Ходжа Насреддин" в рамках фестиваля "Театр наций - театрам атомных городов" будет представлен в Новоуральске (15, 16 ноября), "Кто боится Вирджинии Вулф?" - в Курске (22, 23 ноября).

Под занавес

Говоря о планах на юбилейный, 20-й сезон, Миронов заявил, что они будут озвучены позже. Худрук отметил, однако, что запланирован к выпуску спектакль китайского режиссера Моу Сэня по мотивам романа советского писателя Михаила Шолохова "Тихий Дон". Об особенностях постановки ранее народный артист рассказывал в интервью ТАСС.