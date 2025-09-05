По словам актера, вместе с ростом популярности мюзиклов в стране возрос и спрос на "артистов-универсалов"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Жанр мюзикла в России сегодня востребован сильнее, чем на Бродвее. Такое мнение выразил актер Ефим Шифрин в интервью ТАСС.

"Жанр мюзикла в России стал так популярен, как даже не популярен на Бродвее - любой драматический театр считает обязательным иметь в своем репертуаре 2-3 мюзикла или хотя бы 1-2 детских музыкальных спектакля", - отметил артист.

По его словам, вместе с ростом популярности мюзиклов в России возрос и спрос на "артистов-универсалов", которые умеют петь, танцевать и говорить с публикой. "Сейчас востребованы артисты-универсалы, каких не было в прежние годы, и это может быть преимуществом нового времени. <…> С другой стороны, "универсальность" не дает сосредоточиться на чем-то одном: все делать одинаково хорошо получается только у исключительно одаренных людей", - сказал Шифрин.

Он объяснил популярность жанра тем, что мюзиклы помогают зрителю отвлечься от тревог повседневности. "Ритм современного большого города изматывает, и человек "выгорает". Чтобы "погасить" тревожность, страх перед завтрашним днем, людям нужно отвлечься. Больше всего их отвлекает царица всех искусств - музыка, особенно когда она соединяется с драмой", - добавил артист.

При этом, по мнению Шифрина, мюзикл в России пока не прижился на киноэкране, однако на сценах московских театров этот жанр переживает настоящий расцвет. "Я бы, конечно, хотел сыграть в музыкальном фильме, но не знаю, дождусь ли я своей очереди", - заключил он.