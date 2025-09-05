Сигал в разговоре с журналистами назвал себя русским

Американский актер заявил, что не работает с США

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал заявил, что считает себя русским.

"Я не работаю с США. Я - русский", - ответил он на вопросы журналистов о диалоге РФ и США после пленарной сессии Восточного экономического форума.

Стивен Сигал - американский актер. Снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения", "Захват" и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества" президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.