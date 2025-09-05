ТАСС: "Ленком" и ЦДР планируют объединить до конца 2025 года

Слияние намечено на декабрь 2025 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" и "Центр драматургии и режиссуры" планируется объединить до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Да, действительно, объединение произойдет. Оно намечено на декабрь 2025-го, так что, если не возникнет препятствий, слияние состоится до конца этого года", - сказал собеседник агентства.

В пятницу, 5 сентября, на Основной сцене "Ленкома" состоялся сбор труппы, на котором присутствовали коллективы обоих театров. Его посетил и начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин. "У двух театров впереди общая творческая, экономическая и юридическая дорога. Путь будет непростой, уже есть определенные сложности. Например, коллективы должны были быть объединены уже к сегодняшнему дню. Но есть различные юридические мелочи, которые пока не дают этого сделать. И тем не менее это произойдет. Здорово, что у Владимира Панкова есть абсолютно четкая стратегия развития", - отметил он.

Ранее в беседе с ТАСС Панков подчеркнул, что симбиоз театров пойдет им на пользу - как с творческой, так и с административно-хозяйственной точки зрения. "Об объединении театров меня спрашивают довольно часто. И тут вдруг у меня родилась очень простая формула: вот есть две деревни и их жители могут ходить друг к другу в гости. Вдруг они подружатся? Вдруг получится свадьба? А там уже и дети пойдут", - прокомментировал 5сентября на сборе труппы слияние театров худрук.

Предыстория объединения

Владимир Панков руководит "Центром режиссуры и драматургии" уже порядка 10 лет. В январе 2025 года он был назначен художественным руководителем "Ленкома", сохранив за собой должность в ЦДР, - именно тогда встал вопрос об объединении двух театров.