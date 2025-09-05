События в картине будут происходить во времена Петра Первого

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Съемки комедии "Холоп 3" начались в Москве, режиссерское кресло снова займет Клим Шипенко. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе кинокомпании "Централ партнершип".

"В Москве начались съемки продолжения кинофраншизы комедии "Холоп 3", где события будут происходить во времена Петра Первого. Режиссером также выступит Клим Шипенко, а в прокат лента выйдет 12 июня 2026 года", - отметили в пресс-службе.

Действие третьей части перенесется в эпоху Петра Первого, где героев ждут приключения на северных верфях, во дворце турецкого султана и на морских просторах. В центре истории - супружеская пара, стоящая на грани развода. Их роли исполнят Павел Прилучный и Кристина Асмус. По сюжету, в "перевоспитательный эксперимент" их отправляют собственные дети - герои Виталии Корниенко и Степана Шевякова.

В фильме также примут участие Милош Бикович, Анна Чиповская и другие актеры, знакомые зрителям по предыдущим частям. Над производством картины работают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, MEM Cinema Production, телеканал "Россия", при участии кинокомпании "Централ партнершип" и при поддержке Фонда кино. Картина выйдет в прокат 12 июня 2026 года.