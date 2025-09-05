5 сентября, 17:19

Шуфутинский подтвердил, что получил гражданство России в 2022 году

Михаил Шуфутинский. Софья Сандурская/ ТАСС
Михаил Шуфутинский
© Софья Сандурская/ ТАСС
Певец переехал в США В 1981 году, а в 1992 году вернулся

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский подтвердил ТАСС, что получил гражданство Российской Федерации. По его словам, это произошло еще в 2022 году.

В 1981 году певец переехал в США, а в 1992 году вернулся в Москву. В РФ он жил по постоянному виду на жительство.

"Мне непонятно, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия - моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России", - сказал собеседник агентства.

Шуфутинский добавил, что для него главное события дня - выход его новой песни "Коктебель". По его словам, трек посвящен красоте поселка в Крыму. 

