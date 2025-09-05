Отечественное кино постепенно наращивает сборы и может со временем сократить зависимость проката от иностранного контента, сообщил глава ассоциации Алексей Воронков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что официальной информации о том, что Голливуд будет "заходить" в РФ, пока нет. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Никакой официальной информации о том, что Голливуд в каком-то виде будет заходить на территорию Российской Федерации, пока нет", - сказал Воронков, отметив, что контент, который сейчас поступает в страну, это, в основном, фильмы класса "Б".

Воронков подчеркнул, что картины из других центров кинопродукции продолжают поступать в Россию в значительном объеме. "Из громких премьер, которые в этом году стоит отметить, есть «Балерина». Осенью в этом году в ноябре выходит большой проект «Иллюзия обмана 3». Все остальное пока покрыто аурой неизвестности", - добавил он.

Он также подчеркнул, что отсутствие крупных релизов негативно влияет на посещаемость кинотеатров. "Когда пропадают большие проекты, как это было летом, мы видим серьезное падение зрительского трафика", - сказал Воронков.

При этом, по его мнению, отечественное кино постепенно наращивает сборы и может со временем сократить зависимость проката от иностранного контента. "Если наши кинопроизводители смогут заполнять год качественным контентом и собирать по 20-24 млрд рублей в месяц, то российский кинопрокат перестанет зависеть от наличия иностранных фильмов. Даже если Голливуд вернется, он займет не более 30-40% кассы", - заключил Воронков.