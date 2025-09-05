Мероприятие состоится 7 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Симфонический концерт проекта "СимфоСинтез: Ретроспектива двух культур" пройдет на главной сцене в Зарядье 7 сентября. Слушателям представят ретроспективу русской музыки и арабские симфонии, сообщила пресс-служба Моспродюсера.

"Концерт пройдет 7 сентября в Большом амфитеатре парка "Зарядье" с 20:00 до 21:30. Ретроспектива русской музыки - от народного фольклора и классики до произведений советского периода и современности - прозвучит в исполнении Nella Musica Orchestra под управлением Екатерины Кочетковой. В свою очередь музыканты и солисты из Бахрейна представят арабские симфонии под руководством дирижера Вахида Альхана, а в финале обе линии сольются в общих произведениях, создавая уникальный синтез двух культур", - говорится в сообщении.

Особенностью концерта станет визуальная программа: цифровые работы более двадцати российских медиахудожников, победителей конкурсных отборов Моспродюсер, будут сопровождать музыкальное действие, создавая эффект полного погружения. Среди участников - Яр Кирсанов, коллектив Dimitriev&Yanak, Akopto, Анна Амшукова (Джанан), Анастасия Малиновская и другие.