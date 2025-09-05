Владимир Панков огласил список премьер ЦДР и "Ленкома"

Театры представят порядка 10 новых проектов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" и "Центр драматургии и режиссуры", находящиеся на пути объединения, объявили творческие планы на сезон 2025/2026. Театры представят порядка 10 новых проектов, передает корреспондент ТАСС со сбора труппы.

Сбор труппы состоялся 5 сентября в зале Основной сцены "Ленкома". На нем присутствовала и труппа ЦДР. С приветственным словом к коллективам обратился президент театра заслуженный работник культуры РФ Марк Варшавер, а также начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин.

Новые репертуарные названия в этот день огласил художественный руководитель двух театров заслуженный деятель искусств РФ Владимир Панков. "Сегодня мы открываем 99-й сезон "Ленкома". То есть, получается, следующий год будет юбилейным - сотым. Надо готовиться, друзья. А "Центр драматургии и режиссуры" все-таки молодой театр - для него этот сезон будет 28-м", - сказал он.

В новом сезоне к труппе "Ленкома" присоединяются два актера: Александр Фокин и Веневьева Новицкая. Минутой молчания же коллективы театров почтили память Нины Горшковой, ушедшей из жизни в сезоне 2024/2025. Она была старейшей актрисой театра: работала в "Ленкоме" с 1961 года.

"Ленком Марка Захарова"

Сам Владимир Панков работает над спектаклем "Репетиция оркестра" - премьера намечена на 13 и 14 декабря 2025 года. Постановка вдохновлена одноименным фильмом итальянского режиссера Федерико Феллини. Найдет в ней отражение и творческая биография бывшего художественного руководителя театра народного артиста СССР Марка Захарова. Участие в спектакле примут все артисты труппы "Ленкома" - всего 80 актеров и 20 музыкантов симфонического оркестра.

Кроме того, весной 2026 года художественный руководитель театра выпустит спектакль "Золотой теленок". В его основе - одноименный сатирический роман советских авторов Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Среди других планов - восстановление творческого проекта народного артиста РСФСР Александра Абдулова "Задворки". Оно запланировано на 13 октября 2025 года - день рождения Марка Захарова. Так, во внутреннем дворе театра пройдет концерт в память об упомянутых мастерах.

"В октябре 2025 года состоятся юбилеи спектаклей Марка Захарова: "Королевские игры" отпразднуют 30-летие, а "Юноне и Авось" исполнится 45 лет", - добавил Панков.

Гастрольные планы

О гастрольных планах театра рассказал директор "Ленкома" Дмитрий Берестов. Так, в октябре и ноябре 2025 года артисты отправятся в Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург и Санкт-Петербург, где будет представлен спектакль "Все оплачено". В феврале 2026 года труппа поедет в Самару: там пройдут показы постановки "Юнона и Авось". На этом, однако, гастроли "Ленкома" не закончатся. Другие туры будут анонсированы позже.

"Центр драматургии и режиссуры"

"5 сентября, в День памяти отца-основателя театра Алексея Казанцева, ЦДР откроет сезон премьерой спектакля Фаины Колосковой "Жестокие игры". Новая постановка пополнит репертуар пространства на Соколе. Эта пьеса Алексея Арбузова была написана в далеком 1978 году. И стала одной из наиболее знаменитых его работ. Спектакль объединит опытных артистов и юных студентов, только окончивших кафедру саунд-драмы ГИТИСа", - продолжил Панков.

На декабрь же намечена премьера постановки для младшей части публики - ее также покажут в пространстве на Соколе. Так, режиссер Анна Трифонова готовит спектакль по пьесе итальянского автора XX века Джанни Родари "Комедия про Арлекина, Пульчинеллу и Коломбину, сдающих экзамены, и про Стентерелло, помощника Дуремарова". В основу новой работы Трифоновой лягут эпизоды и из других произведений писателя. Название еще одной премьеры ЦДР держит в секрете.

"Площадка ЦДР на Беговой в наступающем сезоне будет закрыта на ремонт. Однако проект ЦДР.Старт продолжится в двух других пространствах театра. Кроме того, в рамках проекта нас ждет новая премьера: спектакль "В Москву - разгонять тоску" мастерской Владимира Грамматикова (ВГИК) по пьесе Николая Коляды", - продолжил художественный руководитель.

Другие проекты

В сезоне 2025/2026 продолжит работу лаборатория "Театральная Касталия: Человек играющий - Волшебный Мир и Божественная Среда". Кроме того, с 29 сентября по 8 октября пройдет Международная творческая лаборатория "Акустическая читка" под руководством Владимира Панкова. В лаборатории примут участие актеры, режиссеры, композиторы и музыканты-исполнители. Проект организован Союзом театральных деятелей России.

Под занавес

