В Великом Новгороде стартовал юбилейный фестиваль детских музейных программ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Новгородский музей-заповедник стал площадкой X Всероссийского фестиваля "Онфим собирает друзей" с участием более 30 музеев страны. Мероприятие пройдет 5-7 сентября в историческом комплексе Новгородского кремля, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"За годы существования фестиваль стал авторитетной площадкой для профессионального обмена опытом в сфере музейной педагогики. Здесь специалисты представляют лучшие практики и инновационные разработки для детской аудитории. На юбилейном фестивале собрались более 30 музеев со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Красноярска, Смоленска и других городов, которые представят в Новгородском кремле жемчужины собственных программ", - сообщили в музее.

Кульминацией мероприятия станет масштабный праздник для семей с детьми на территории кремля. Организаторы развернут 11 тематических площадок с интерактивными программами. Посетителям предложат более 30 различных активностей образовательного и развлекательного характера.

В программу фестиваля включены разнообразные культурные события и мастер-классы. Гости услышат выступления музыкантов и увидят театральные представления. Особое внимание уделят интерактивным форматам обучения через игровые методики.

Кто такой Онфим

Фестиваль получил название в честь новгородского мальчика Онфима, жившего в XIII веке. Его образ стал символом благодаря уникальным археологическим находкам на Неревском раскопе. Ученые обнаружили двенадцать берестяных грамот с детскими упражнениями и рисунками.

Один из рисунков Онфима изображает воина на коне и стал основой логотипа Детского музейного центра. Образ мальчика символизирует преемственность поколений и ценность детского творчества. Фестиваль продолжает традиции просветительской деятельности музея-заповедника. Мероприятие способствует развитию межмузейного сотрудничества и обмену опытом. Организаторы видят своей целью создание доступной образовательной среды для детей.