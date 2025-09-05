В Большом театре прошел первый большой сольный концерт Аиды Гарифуллиной

По словам режиссера концерта Алексея Франдетти, программа подбиралась так, чтобы зрители увидели Гарифуллину не только как певицу, но и как артистку, способную органично существовать в разных стилях и образах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, оперная певица Аида Гарифуллина дала свой первый большой сольный концерт на исторической сцене в Государственном академическом Большом театре России, передает корреспондент ТАСС.

"Выступать сегодня на этой сцене для меня огромная честь. Большой театр всегда был особенным местом, я счастлива, что именно здесь состоялся мой первый сольный концерт. Это не только важный профессиональный шаг, но и настоящий праздник, который я хотела разделить со зрителями и коллегами", - сказала Гарифуллина журналистам.

Как отметила артистка, программа концерта задумывалась как путешествие по ее творческому пути, в котором переплетаются классика и современность, различные страны и музыкальные традиции. Она подчеркнула, что для нее было особенно важно показать многогранность вокального и артистического искусства.

По словам режиссера концерта Алексея Франдетти, программа подбиралась так, чтобы зрители увидели Гарифуллину не только как певицу, но и как артистку, способную органично существовать в разных стилях и образах. Он добавил, что концерт задумывался не как традиционный гала-вечер, а как единое сценическое действие, связанное сюжетной линией.

"Наша цель была в том, чтобы зритель прошел вместе с Аидой по ее творческому пути. Этот путь соединяет классику и современность, разные страны и культуры, и мы старались передать это в каждой детали - от музыкального выбора до сценического пространства", - сказал Франдетти.

О программе

В первом отделении прозвучали увертюры к операм "Свадьба Фигаро" и "Травиата", арии из "Сицилийской вечерни" и "Травиаты" Джузеппе Верди, ария Шемаханской царицы из "Золотого петушка" и "Пляска скоморохов" из "Снегурочки" Николая Римского-Корсакова. Гарифуллина исполнила дуэт из оперы "Лакме" вместе с Ириной Шишковой, а также арию Тоски из "Тоски" Пуччини.

Особым моментом стало появление на сцене Светланы Захаровой и Вадима Репина: они исполнили "Лебедь" Камиля Сен-Санса. Затем Гарифуллина и Репин представили публике "Элегию" Жюля Массне.

"Перед любым концертом всегда есть волнение, но сегодняшний вечер - это настоящий праздник. Аида - невероятный талант, звезда, с которой очень легко работать: мы понимаем друг друга буквально с полуслова, с одного дыхания. Репетиции прошли так же - быстро и на вдохновении. И, конечно, выступать в Большом театре вместе с ней для меня особая честь", - рассказал ТАСС Вадим Репин.

Вторая часть концерта началась с "Ave Maria" Франца Шуберта, исполненной совместно с детским хором Большого театра. Актер Евгений Миронов прочитал фрагмент из романа Александра Пушкина "Евгений Онегин", после чего Гарифуллина и Семен Антаков представили финальную сцену одноименной оперы Чайковского.

Детский хор исполнил "Польку-Трик Трак" Иоганна Штрауса, а вместе с Иваном Гынгазовым Гарифуллина спела дуэт Рудольфа и Мими из "Богемы" Пуччини. Завершила концерт серия фрагментов из "Кармен" Жоржа Бизе и ария Джульетты из оперы "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно.