Спектакль покажут на сцене Дворца искусств Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Мировая премьера мюзикла Максима Дунаевского "Несносная принцесса" пройдет в Петербурге в исполнении Государственного детского музыкального театра "Карамболь". Спектакль будет показан на сцене Дворца искусств Ленинградской области.

Авторы представили эту работу на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС. По статистике композитора это будет уже 95-й мюзикл, идущий в Петербурге.

"Сегодня мюзикл постепенно стал одним из любимейших жанров вообще всего народа", - объяснил Дунаевский свою приверженность к этому жанру, добавив, что сам предложил театру "Карамболь" это новое сочинение, зная творческие возможности этого коллектива. Он назвал новый мюзикл лирической комедией о любви. Большой вклад в эту работу внес поэт Юрий Энтин, вновь обратившийся к этому жанру после почти 20-летней паузы. "Мы все очень старались, теперь дело за тем, чтобы это понравилось публике", - заключил композитор.

Уже в пятый раз на постановку был приглашен народный артист России Юрий Александров. "В этом сезоне со мной будут сотрудничать Гуно, Моцарт, Чайковский, Рахманинов, Верди и Максим Дунаевский. Композиторская компания подобралась приличная, но я считаю, что все равно у меня это год Дунаевского, потому что это возможность поработать с живым композитором. Я сразу понял, что это моя музыка. К тому же "Карамболь" - это по-настоящему хороший театр, где очень много молодых ребят. Труппа постоянно завоевывает все новые высоты", - сказал режиссер.

Художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз напомнила, что сотрудничество с Максимом Дунаевским началось 22 года назад, когда театр отважился сыграть его мюзикл "Мери Поппинс, до свидания!". Все эти годы спектакль идет с аншлагами. "И когда спустя столько лет Максим Исаакович мне позвонил и сам предложил это название, я, ни секунды не раздумывая, согласилась, потому что это - Максим Дунаевский!", - рассказала Брондз. Пьесу "Несносная принцесса" по мотивам сказки братьев Гримм "Король Дроздовик" написала драматург Наталья Кузьминых. Первоначальный вариант был доработан с учетом специфики театра "Карамболь". Сказочную сценографию и костюмы героев мюзикла создал народный художник России Вячеслав Окунев.

В спектакле принимают участие взрослые и юные артисты, балет и оркестр театра "Карамболь". Новая работа адресована как юным, так и взрослым зрителям.

О театре

Театр "Карамболь" ведет свою летопись с 1990 года, а в 1996-м он получил статус "государственное учреждение культуры". Входит в Международную ассоциацию музыкальных театров (АМТ).

"Карамболь" - неоднократный лауреат премий "Золотая маска", "Золотой софит", "Музыкальное сердце театра". В разные годы с театром работали Мишель Легран, Эндрю Ллойд Уэббер, Алексей Рыбников, Александр Зацепин, Сергей Никитин. Спектакли театра предназначены для детей от 3 до 16 лет и для взрослых.