САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Итальянскую песню "Белла чао", советские шлягеры, хиты 2000-х и рок-композиции исполнит оркестр академии имени А. Ф. Можайского в сквере имени Володина в Петербурге в рамках IX сезона программы "Военные оркестры в парках". Как сообщили организаторы, мероприятие пройдет 6 сентября.

"Творческий коллектив подготовил для выступления в первые выходные осени программу, которая не даст заскучать даже самым привередливым меломанам. Все желающие смогут потанцевать под итальянскую песню "Белла чао", подпеть хиту 2000-х гг. "Граница" Леонида Агутина, поностальгировать под советские шлягеры "Синяя вечность" и "Верни мне музыку" Арно Бабаджаняна", - говорится в сообщении.

Также на концерте можно будет услышать марши и песни военных лет и неожиданные для военного духового оркестра композиции, такие как "Кукла колдуна" из репертуара группы "Король и Шут" и "Рок круглые сутки" (Rock Around the Clock) Макса Фридмана и Джеймса Майерса.

Военный оркестр академии имени А. Ф. Можайского ведет свою историю с 1950 года как оркестр Ленинградской Краснознаменной военно-воздушной инженерной академии. Коллектив принимал участие в открытии олимпийского футбольного турнира в 1980 году, Играх доброй воли в 1994 году, встречах глав иностранных государств, встрече в аэропорту Пулково футбольной команды "Зенит", выигравшей кубок УЕФА в 2008 году.

О программе

Программа "Военные оркестры в парках" проводится уже девятый год в парках, скверах и на других культурных площадках Москвы и Санкт-Петербурга.